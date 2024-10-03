شكرا لقرائتكم خبر عن «حديد الرياض»: تشكيل لجنة للتخطيط الإستراتيجي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الرياض للحديد تشكيل لجنة للتخطيط الإستراتيجي وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بالتمرير بتاريخ 03/10/2024م الموافق 30/03/1446هـ.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تحددت مهام اللجنة باقتراح أجدى الاستثمارات للشركة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة ومقترحات الاندماج والاستحواذ وغير ذلك من الحلول التي تساعد على زيادة التنافسية والاستدامة المالية للشركة ونمو مركزها المالي .
وتتكون اللجنة من" خالد اليحيى، وعبدالكريم النافع، ومعن الجاسر، وأحمد النافع.
وتحددت نهاية دورة اللجنة بنهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 17/01/2027، علما بأن هذا القرار لا يترتب عليه أثر مالي وفي حال وجود أي تطورات سيتم الإعلان عنها في حينها.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تحددت مهام اللجنة باقتراح أجدى الاستثمارات للشركة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة ومقترحات الاندماج والاستحواذ وغير ذلك من الحلول التي تساعد على زيادة التنافسية والاستدامة المالية للشركة ونمو مركزها المالي .
وتتكون اللجنة من" خالد اليحيى، وعبدالكريم النافع، ومعن الجاسر، وأحمد النافع.
وتحددت نهاية دورة اللجنة بنهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 17/01/2027، علما بأن هذا القرار لا يترتب عليه أثر مالي وفي حال وجود أي تطورات سيتم الإعلان عنها في حينها.