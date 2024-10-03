شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات بين شركات من إقليم كردستان مع الوفد المصري في معرض الأغذية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

زار وفد تجاري رفيع المستوى من إقليم كردستان العراق وغرفة تجارة وصناعة السليمانية، الجناح المصري المشارك في معرض Iraq Food & Beverage، وذلك يومي 2 و3 أكتوبر.

و قام الوفد بتفقد جميع الأجنحة المصرية وأبدوا إعجابهم الكبير بما وصلت إليه المنتجات المصرية من تقدم تقني في مجالات التغليف والطباعة وسلامة الغذاء، بجانب المنتجات المبتكرة التي تلبي متطلبات السوق العراقي.

وثمن المجلس التصديري للصناعات الغذائية الدور الحيوي الذي قام به مكتب التمثيل التجاري المصري في أربيل برئاسة الوزير المفوض التجاري أميرة نبيل لطفي في تنظيم زيارة وفد مكون من ممثلين عن 30 شركة من إقليم كردستان العراق للجناح المصري، حيث تم عقد لقاءات مثمرة مع الشركات المصرية العارضة لمناقشة فرص الاستيراد والتعاون المشترك.

ويواصل المكتب التجاري جهوده بالتنسيق مع المجلس التصديري لترتيب زيارة لمجموعة من الشركات المصرية إلى إقليم كردستان للتعرف على السوق عن قرب، وعقد لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات في الإقليم، بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة أربيل ابتداءً من اليوم.

و7% نموا بالصادرات إلي العراق لتسجل 112 مليون دولار

قال المجلس التصديري للصناعات الغذائيه ، إنه في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى العراق 112 مليون دولار، محققةً نموًا بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وتنوعت المنتجات المصدرة لتشمل:

المخاليط العطرية بقيمة 45 مليون دولار

* التبغ وبدائل التبغ بقيمة 17 مليون دولار

* الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 12 مليون دولار

* الشحوم والدهون بقيمة 10 مليون دولار

* البسكويت ومنتجات الحبوب بقيمة 5.3 مليون دولار

* الخضار المجمد بقيمة 5.2 مليون دولار

* الشوكولاتة بقيمة 4 مليون دولار

* المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 4.3 مليون دولار

بلغت واردات العراق من الأغذية في عام 2022 حوالي 8.86 مليار دولار، مما يبرز حجم الطلب الكبير على المنتجات الغذائية في البلاد. ومن أبرز الأغذية المستوردة في السوق العراقي:

* زيت دوار الشمس الخام بقيمة 729.98 مليون دولار

* دقيق القمح بقيمة 614.33 مليون دولار

* السكر الخام بقيمة 514.88 مليون دولار

* منتجات الطماطم المحضرة بقيمة 415.64 مليون دولار

* البسكويت والمعجنات بقيمة 253.07 مليون دولار

يُظهر هذا الحجم الضخم من الواردات الإمكانيات الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر لتعزيز تواجدها في السوق العراقي. وبفضل الجودة العالية التي تتمتع بها المنتجات المصرية، تواصل مصر جذب اهتمام المستوردين العراقيين، مما يوفر فرصًا أكبر للتوسع في الشراكات التجارية طويلة الأمد بين البلدين.

في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها السوق العراقي، تتصدر تركيا قائمة الموردين الرئيسيين إلى العراق بقيمة 3.507 مليار دولار، تمثل حوالي 40% من إجمالي واردات العراق من الأغذية. تليها إيران بقيمة 1.329 مليار دولار، بنسبة 15% من الإجمالي، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 497.4 مليون دولار.

ورغم هذه المنافسة، تستمر مصر في تعزيز موقعها في السوق العراقي من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، مما يجعلها شريكًا مهمًا للعراق في مجال الصناعات الغذائية.