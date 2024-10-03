شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال جلسات شهر سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر سبتمبر الماضي، بحجم تداول بلغ 107.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 6.5 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 60.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 5.2 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 631.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 4.1 مليار جنيه، ثم "مجموعة أي إف جي القابضة" بحجم تداول 152.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 3.6 مليار جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 58.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 3.6 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفي المركز السادس "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 46 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه، ثم "بلتون القابضة" بحجم تداول 710.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.4 مليار جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 232.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.4 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "إعمار مصر للتنمية"، بحجم تداول 294.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.335 مليار جنيه، وجاءت في المركز الأخير "حديد عز" بحجم تداول بلغ 21.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 2.28 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 31587.04 نقطة، خلال جلسات شهر سبتمبر الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.53% ليغلق عند مستوى 7538.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 5.75% ليغلق عند مستوى 10732.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 39020.69 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 7.85% ليغلق عند مستوى 8004.14 نقطة.