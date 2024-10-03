شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يتراجع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 3580 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس بحوالي 10 جنيهات، ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 3580 جنيهاً للجرام وقت نشر هذه السطور وسط تغيرات في سعر الذهب العالمي.

عيار 24 يسجل 4091 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3580 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3069 جنيها.

الجنيه الذهب 28640 جنيها.

الذهب في 2024

منذ بداية 2024 وحتى نهاية الربع الثالث من العام ارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة 12.3% ليربح 390 جنيه حيث افتتح الذهب تداولات عام 2024 عند المستوى 3170 جنيه للجرام وأنهى شهر سبتمبر عند المستوى 3560 جنيه للجرام.

وشهد الربع الثالث من عام 2024 أداء إيجابي لـ سعر الذهب في مصر، وهو ما انعكس على التغيرات السعرية بشكل كبير، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة في كثير من المناسبات، مما يعكس قوة ارتباط الذهب المحلي مع سعر الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة.

وافتتح الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات الربع الثالث من عام 2024 عند المستوى 3160 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 400 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 12.7% ليغلق عند المستوى 3560 جنيه للجرام، وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3620 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 3157 جنيه للجرام، وفق التحليل الفني من جولد بيليون.

وقد سجل الذهب خلال 2024 أعلى مستوى منذ بداية العام بين مستويات 4150 – 4200 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2620 جنيه للجرام وسط تقلبات سعرية مستمرة، ثم عادت الأسعار لتنخفض مرة أخرى مع قرارات البنك المركزي المصري في مارس 2024 والتي ساهمت في ضبط سعر الصرف