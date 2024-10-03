شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية وأجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 31562 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 38901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 13681 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 7568 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 10769 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 3165 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.32% ليصل إلى مستوى 8617 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: أصول للوساطة في الأوراق المالية، وايه كابيتال القابضة، والقاهرة للخدمات التعليمية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والدولية للصناعات الطبية-ايكمى، وابن سينا فارما، وجولدن تكس للأصواف، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وعبور لاند للصناعات الغذائية.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 20 ألف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.36 مليون وثيقة بدلا من 3.34 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا المالية والصناعية المصرية، ومستشفى كليوباترا عدد 10.8 ألف سهم، 79 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية عدد 1000 سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات عبور لاند للصناعات الغذائية، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وتعليم لخدمات الإدارة، والمصرية للمنتجعات السياحية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية عدد 37.2 ألف سهم، 1250 سهم، 102.8 ألف سهم، 90 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عدد 510.8 ألف سهم، 1858 سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إيرادات نشاط بقيمة 304 ملايين جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 125.9 مليون جنيه.

كما أعلن البنك المصرف الخليجي، عن اعتماد مجلس الإدارة اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025 بنمو صافي الربح المستهدف بزيادة قدرها 20% عن صافي الربح المتوقع لعام 2024.

في سياق متصل أعلن شركة آسيك للتعدين "اسكوم"، عن استلام شركتها التابعة APM Investment Holdings BVI عدد 5.75 مليون سهم من شركة Allied Gold Corp الكندية خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي تمثل 50% من القسط المستحق على الشركة مقابل بيع نسبة 35% مشروع "كرمك" للاستكشاف والتنقيب عن الذهب في أثيوبيا.

وأعلنت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، عن توقيع أول تعاقداتها على توريد محصول بنجر السكر لموسم 2024/2025 وذلك على مزرعة رقية الخاصة بالشركة بمحافظة الوادي الجديد، على أن يتم التوريد في شهر يوليو عام 2025، ويكون الحد الأدنى من الإيرادات 74.25 مليون جنيه، والحد الأعلى 111.375 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن موافقة مجلس الإدارة على اختيار استشاري متخصص لتصميم مبنى إداري تجاري في منطقة شيراتون على مساحة تبلغ 2590 متر مربع، ودراسة العرض الفني والمالي المقدم من إحدى كبرى شركات التطوير العقاري بشأن المشاركة في تطوير القصبة الخضراء بمدينة نيو هليوبوليس وتنفيذ وسيلة نقل جماعي ومركز إسلامي.