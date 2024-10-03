شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: 5.2% تراجعا فى نشاط الصناعات التحويلية خلال 23/2024 والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة الذي تبلُغ مُساهمته نحو 11.4% من الناتج الـمحلي الإجمالي، شهد تراجُعًا بنحو 5.2% خلال العام المالى 23/2024.

واوضحت المشاط خلال مؤتمرًا صحفياً بالإعلان عن تطورات الناتج المحلى الاجمالى أن تراجع نشاط قطاع الصناعات التحويلية نتيجة الأوضاع الاقتصاديّة الكليّة، والـمُتمثّلة في نقص الـمواد الخام الأوليّة اللازمة للصناعات الأمر الذي تم تداركه مع سياسات الإصلاح الاقتصادي المنفذة في مارس 2024.

وأوضحت المشاط أن القطاع سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 4.7% في الربع الأخير من العام، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022/2023.

واشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى ان التحسن نتيجة نمو مجموعة من الصناعات، مثل صناعة الملابس الجاهزة (54.2%)، والمنسوجات (23.8%)، والحاسبات والمنتجات الإلكترونية (14.9%).

واضافت ان العام المالى 23/2024 شهد انكماش لنشاط الاستخراجات بنسبة 4.7%، والذي يُساهِم بنسبة 6.7% في الناتج الـمحلي الإجمالي، لاسيّما في مجال الزيت الخام والغاز الطبيعي، حيث تراجعا بنسبة 1.8% و13.1% على التوالي، وذلك تأثّرًا بتراخي الإنتاج من الآبار البتروليّة والغاز الطبيعي نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبيّة الـمُوجّهة إلى الاكتشافات الجديدة للآبار، وتباطؤ عمليّات تطوير وتنمية الآبار القائمة،

واضافت المشاط آن العام المالى 23/2014 شهِد نشاط تكرير البترول تراجُعًا بنسبة 6.1% تأثّرًا بانخفاض الكميّة الـمُنتَجة من تلك الآبار، ومن ثم مُدخلاتها في تصنيع الـمُنتجات البتروليّة، وهو ما انعكس سلبًا على صافي ميزان الصادرات البتروليّة خلال ذات العام الـمالي، الأمر الذي أصبح يشهد تحسناً في الشهور التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.



