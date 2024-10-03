شكرا لقرائتكم خبر عن 74.84 دولار لخام برنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس الموافق 3-19-2024، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الخميس، عقب ارتفاعها اليومين السابقين نتيجة التوترات السياسية بالشرق الأوسط لكن الأسواق شهدت عودة بعض الهدوء في ظل المتابعة الدقيقة للأحداث.

وتترقب الأسواق أي رد فعل إسرائيلي قادم والسؤال الذي يفرض نفسه حالياً هل البنية التحتية للنفط في إيران ستكون في مرمى نيران إسرائيل حيث يرى بعض المحلين استبعاد ضرب هذه البنية لأنها قد تدفع الأسعار إلى 80 دولاراً وهو ما قد يعارضه حلفاء إسرائيل .

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 74.84دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي71.10دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 71.43دولار للبرميل.



