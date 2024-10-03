شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين بعدد من المحافظات والمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشربيني يوجه بتعديل نوافذ الوحدات لتوفير التهوية الجيدة والإضاءة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس السيسى بتحقيق جودة الحياة للمواطنين

التشديد على المتابعة الدورية ووضع خطط زمنية محددة لإنهاء تنفيذ مختلف الأعمال بأعلى جودة.. وتنفيذ الوحدات والمرافق بالتوازى للانتهاء فى وقت واحد دراسة منح الحوافز اللازمة لتشغيل المحال التجارية بمواقع وحدات المبادرة حسب الاحتياج لتوفير مختلف الخدمات للسكان

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ظهر اليوم، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحافظات (الجيزة - أسوان - بنى سويف - قنا)، ومدن (15 مايو - حدائق أكتوبر)، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومديرى الإسكان بالمحافظات، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.



وخلال الاجتماع، استعرض الوزير تقارير الزيارات الميدانية التى أجراها أعضاء مكتبه الفنى، لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بعدد من المحافظات، والمدن الجديدة، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية لكل مراحل التنفيذ، والإدارة الجيدة لمواقع العمل، والالتزام بأعلى معايير الجودة، وحسن توجيه التمويل المتاح لإنهاء مناطق مكتملة المرافق والخدمات تباعاً، وتسليم الوحدات لمستحقيها، وتنفيذ الوحدات والمرافق بالتوازى لإنهاء كامل الأعمال فى وقت واحد.



ووجه وزير الإسكان، بتعديل النماذج المعمارية لنوافذ وحدات المبادرة الرئاسية الجارى تنفيذها، بما يضمن توفير التهوية الجيدة والإضاءة لسكان تلك الوحدات، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحقيق جودة الحياة للمواطنين فى جميع المجالات، ومنها جودة الحياة العمرانية، كما وجه بسرعة إنهاء التنسيقات اللازمة مع المحافظات والجهات المختصة لتوفير مختلف الخدمات للسكان.



وكلف المهندس شريف الشربيني، مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بدراسة منح الحوافز اللازمة لإتاحة وتخصيص وتشغيل المحال التجارية بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وخاصة بالمحافظات، وحسب احتياج كل منطقة، لتوفير مختلف الخدمات لسكان الوحدات.



كما تابع المهندس شريف الشربيني، موقف تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها وحدات سكنية بمساحات مختلفة، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان، تحتوي على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي علي أماكن انتظار السيارات وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو، ومشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2، والبرج الاستثماري الجارى تنفيذه ضمن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، ويتكون من بدروم + أرضى + 24 دوراً متكررا، بإجمالي 134 وحدة.