الكشف عن مواعيد انطلاق صناديق استثمار البيتكوين والايثيريوم في هونغ كونغ!

سرّعت هونغ كونغ خطواتها لإطلاق أول دفعة من صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والايثيريوم، حيث يقوم كبار مديري الأصول في المنطقة بالتحضيرات النهائية لبدء التداول بحلول 30 أبريل.

يأتي هذا الإطلاق وسط ترقب كبير من قبل المستثمرين الآسيويين في العملات المشفرة، مستلهمين من النجاح الذي حققته الولايات المتحدة حيث جمعت صناديق ETF البيتكوين أكثر من 56 مليار دولار من الأصول خلال ثلاثة أشهر فقط من إطلاقها.

تتنافس هذه الصناديق الجديدة مع صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية.

أعلنت شركتي “HashKey Capital” و”Bosera” أن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في هونغ كونغ ستعتمد آلية الاشتراك والاسترداد العينية، مما يسمح بتبادل الأصول الأساسية لوحدات صناديق الاستثمار المتداولة والعكس.

يرى “إيفجيني جايفوي”، المؤسس المشارك لشركة “Wintermute Trading Ltd” المختصة في توفير سيولة العملات المشفرة، أن هذا النهج العيني يحظى بجاذبية خاصة لمواطني العملات المشفرة وصناع السوق ومنصات تداول العملات الرقمية نظرا لكفاءته العالية وفرص المراجحة.

أفاد متحدث باسم “HashKey” أن المنتجات الفورية من “Bosera-HashKey Capital” ستبدأ التداول في 30 أبريل.

وفي هونغ كونغ، هناك بالفعل صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على العقود الآجلة للعملات المشفرة، مع إدراج ثلاثة منها حتى الآن:

CSOP Bitcoin Futures، CSOP Ether Futures، وSamsung Bitcoin Futures.

ومع ذلك، فإن إجمالي أصول هذه الصناديق يبلغ حوالي 175 مليون دولار، وهو أقل بكثير من الصناديق الأمريكية مثل صندوق ProShares Bitcoin Strategy ETF الذي يستند إلى المشتقات والذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار.

أشار “جيفوي” إلى أن تحديد توقعات واقعية لسوق صناديق الاستثمار المتداولة في هونغ كونغ أمر بالغ الأهمية، خصوصا عند النظر إلى الحجم المتواضع نسبيا للصناديق الحالية في المنطقة.

تعد “هونغ كونغ”، التي كانت في منافسة مع سنغافورة ودبي لأكثر من عام لإنشاء مركز منظم بشكل صارم لصناعة الأصول الافتراضية، مؤشرا على التقدم الذي تحرزه في هذا المسعى.

من المحتمل أن تشمل مصادر الثروة الصينية الموجودة في المدينة، ومنصات تداول العملات المشفرة، وصناع السوق العاملين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على زيادة الطلب على هذه الصناديق الرقمية الجديدة.

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