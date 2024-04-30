اليوم موعد محاكمة CZ مؤسس منصة بينانس!

من المقرر أن يصدر حكم قضائي بحق “CZ”، مؤسس شركة بينانس للعملات المشفرة، اليوم الثلاثاء.

قد يواجه “CZ” فترة سجن قد تمتد لعدة سنوات.

قدمت وزارة العدل الأمريكية طلب الأسبوع الماضي لسجن “CZ” لمدة 36 شهر، مشيرة في مذكرتها إلى أن خرقه للقانون الأمريكي كان عامل حاسم لنجاح وربحية الشركة، وأن هذا الخرق لم يكن نتيجة حادث أو إغفال.

أضاف المدعون أن CZ” راهن على إمكانية تجنب القبض عليه.

ولكن، بعد القبض على “CZ”، باتت المحكمة الآن أمام مهمة تحديد العقوبة المناسبة لأفعاله.

وتجدر الإشارة إلى أن “CZ” قد اعترف بالذنب في عدة تهم جنائية العام الماضي واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس، التي تعرضت بدورها لغرامة قدرها 4 مليار دولار.

في الوقت نفسه، يسعى محامو بينانس للحصول على حكم بوضع “CZ” تحت المراقبة بدلا من السجن.

كما كتب “CZ” رسالة يعتذر فيها عن أخطائه ويطلب السماح.

وعلى الرغم من الوضع الراهن، يرى مراقبو الصناعة أنه من غير المحتمل أن يحكم على “CZ” بفترة طويلة خلف القضبان.

على سبيل المثال، تم الحكم على “آرثر هايز”، الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX، بالسجن لمدة عامين في مايو 2022 بتهمة انتهاك قانون السرية المصرفية، على الرغم من أنه كان يواجه احتمال السجن لمدة عام.

ووفقا لمستخدمي “Polymarket”، هناك احتمال بنسبة 40% أن يقضي “CZ” أقل من ستة أشهر في السجن، بينما يعتقد 3% فقط منهم أنه قد يُحكم عليه بالسجن لمدة 36 شهر أو أكثر.

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