تفاصيل تخطيط صندوق Fidelity الخاص بخطط المعاشات التقاعدية لدخول سوق الكريبتو!

وفقا لتقرير حديث من “Fidelity Digital Assets”، يستعد صندوق خطط المعاشات التقاعدية الخاص بشركة “Fidelity” لاستكشاف فرص الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة.

خلال فعالية في لندن، أشار “مانويل نورديست”، نائب الرئيس في قسم الأصول الرقمية في شركة “Fidelity”، إلى أن الخطط وصناديق التقاعد الأخرى تناقش الآن إمكانيات الأصول المشفرة مع لجان استثمارها.

لفت “نورديست” الانتباه إلى أن المكاتب العائلية والأفراد ذوي الثروات العالية أظهروا اهتمام متزايد بالعملات المشفرة.

تم تأسيس “Fidelity Digital Assets” في عام 2018 وجذب هذا القسم اهتمام من هذه الفئات، بالإضافة إلى مديري الأصول المتخصصة وصناديق التحوط الكبيرة.

صرح “نورديست” بالقول:

الآن، بدأنا في التواصل مع أكبر المستثمرين المؤسسات، ونحن نجذب بالفعل بعض من هؤلاء العملاء.

وأظهرت دراسة استقصائية للأسواق من “Fidelity Digital Assets” أن 80% من الأفراد ذوي النفوذ المرتفع لديهم نظرة إيجابية نحو العملات المشفرة، مقارنة بـ 23% من خطط المعاشات التقاعدية.

من بين هذه الفئات، استثمر 48% من الأفراد في الأصول الرقمية مقابل 7% فقط من خطط التقاعد.

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