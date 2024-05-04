مدير تنفيذي سابق في FTX يوافق على نقل ملكية في جزر البهاما ضمن صفقة الإقرار بالذنب

وافق “ريان سلامة”، المدير التنفيذي المشارك السابق لشركة “FTX Digital Markets”، على نقل ملكيته التي تقدر بملايين الدولارات في جزر البهاما كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب في قضيته الجنائية.

جاء هذا التطور عقب اعتراف “سلامة” بالذنب في التهم الجنائية في سبتمبر 2023، مما ألزمه اتفاق الإقرار بالذنب بدفع تعويضات قدرها 5.6 مليون دولار للدائنين.

وفقا لطلب تقدمت به شركة “FTX Trading Ltd” والدائنون التابعون لها إلى محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير في الأول من مايو، سيتنازل “سلامة” عن منزل فاخر يمتلكه في جزر البهاما تقدر قيمته بـ 5.9 مليون دولار.

بدلا من الدفع نقدا، يقترح “سلامة” سداد الديون من خلال نقل الملكية القانونية للمسكن إلى شركة “FTX Digital Markets Ltd”.

جاء في الطلب أن “سلامة” سيسدد مبلغ الاسترداد من خلال نقل مسكن يمتلكه في جزر البهاما، الوحدة رقم 3A في “مارينا ريزيدنسيز” في مبنى “ألباني 10 كوندومينيوم” (الإقامة)، إلى “FTX”.

وبموجب هذا الشرط، يجب على “سلامة” اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لنقل الملكية القانونية للسكن إلى “FTX”.

بمجرد نقل الملكية القانونية، سيتم اعتبار مبلغ الاسترداد مستوفيا.

ويذكر الدائنون أن هذا الترتيب يخدم مصلحتهم.

من خلال تجنب البيع السريع للمسكن بسعر مخفض، يمكنهم حماية قدرتهم على تحقيق الدخل من العقارات الأخرى في جزر البهاما.

سيتم إضافة الفرق البالغ 306,822.09 دولار بين القيمة المقدرة ومبلغ الاسترداد إلى المبلغ الذي يدين به “سلامة” للدائنين في السند الإذني.

جدير بالذكر أن هناك العديد من التهم وجهت لـ “سلامة” منها تهم تتعلق بالتآمر لتقديم مساهمات سياسية غير قانونية والاحتيال على لجنة الانتخابات الفيدرالية، بالإضافة إلى التورط في مؤامرة لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة.

من المقرر حاليا أن يصدر الحكم عليه في 28 مايو 2024.

وفي الوقت نفسه، حكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، “سام بانكمان فريد”، بالسجن لمدة 25 عام في أواخر مارس.

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