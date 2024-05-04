السلطات الهولندية تعتقل مشتبه به في قضية احتيال كازينو “ZKasino” القائم على الكريبتو!

مؤخرا، أوقفت السلطات الهولندية شخص يشتبه في ارتباطه بعمليات احتيال مرتبطة بمنصة المقامرة عبر الانترنت “ZKasino”.

خلال العملية، صادرت السلطات أصول تقدر قيمتها بحوالي 11.4 مليون يورو (12.2 مليون دولار)، شملت عملات مشفرة، عقارات، ومركبات فاخرة.

بناء على تقرير خدمة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية (FIOD)، تم القبض على الرجل البالغ من العمر 26 عام بتهم تتعلق بالاحتيال، الاختلاس، وغسيل الأموال.

تشير التقارير إلى أن العملية الاحتيالية قد خدعت ضحايا حول العالم بأكثر من 30 مليون دولار في شكل عملات مشفرة.

التحقيقات بدأت في 25 أبريل بعد الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة في منصة “ZKasino”، التي زعمت أنها منصة مقامرة تعمل بتقنية البلوكشين ووعدت المستثمرين بعوائد كبيرة خلال 30 يوم، وهي وعود لم تفي بها.

وقد كشف تقرير “FIOD” عن أن المنصة قد استخدمت أسلوب “سحب البساط”، حيث ألمح العقد الذكي للمنصة إلى مخطط متعمد لحجب عوائد المستثمرين.

ونتيجة للمداهمة، صادرت السلطات أصولا بقيمة تجاوزت 11.4 مليون يورو.

المشتبه به مثُل أمام القاضي الذي قرر تمديد احتجازه أربعة عشر يوم للسماح بمزيد من التحقيقات.

من جهة أخرى، أثارت المنصة قلق المستثمرين في 20 أبريل بعد أن كشفت معاملة أن “ZKasino” قد حولت جميع ما تملكه من ايثيريوم والمقدر بـ 10,515 إيثريوم إلى بروتوكول Lido للستاكينغ.

بالاضافة إلى ذلك، تكشف التغييرات التي طرأت على موقع الويب الخاص بالمنصة وإزالة التأكيدات للمستثمرين بعودة ETH، بالإضافة إلى مزاعم “ZKasino” بنجاحها في إغلاق جولة استثمارية بقيمة 350 مليون دولار مدعومة من شركات بارزة مثل MEXC و Big Brain Holdings، التي أوضحت لاحقا أنها لم تستثمر في “ZKasino” ووصفتها بالمنصة الاحتيالية.



نوصي دوما في بيتكوين العرب بالحيطة والحذر من منصات القمار والمنصات المشبوهة بالاضافة إلى تعارضها مع تعاليم الدين الإسلامي فإن العديد منها احتيالي.

اقرأ أيضا:

مدير تنفيذي سابق في FTX يوافق على نقل ملكية في جزر البهاما ضمن صفقة الإقرار بالذنب

تفاصيل تخطيط صندوق Fidelity الخاص بخطط المعاشات التقاعدية لدخول سوق الكريبتو!