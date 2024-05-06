سعر البيتكوين اليوم: استقرار حول مستوى 64 ألف دولار ومشاعر القلق مازال تسيطر على المتداولين

عاد سعر البيتكوين للإرتفاع بعد اختبار مستويات أدنى من 60 ألف دولار.

لكن وبالرغم من تجاوز مقاومة 62 ألف دولار إلا أن المخاوف مازالت تسيطر على المتداولين الذين يرون في الزخم الحالي المحيط بالصعود بأنه ضعيف.

وفقا للمتداول “جوش أولشفيتش” فإن الارتفاع الأخير لسعر البيتكوين فوق مستوى 64 ألف دولار مازال غير مطمئن خاصة عند تطبيق مؤشر “Ichimoku Cloud”.

نظرا لأن المؤشر كما هو موضح في الصورة أعلاه لا يزال في المنطقة الحمراء، فإن الأمور مازالت غير مستقرة وعلى المتداولين الحذر من إمكانية انعكاس السعر.

حيث وبدمج مؤشر “Ichimoku Cloud” مع مؤشر الرأس والكتفين المعكوس يمكن معرفة ما إذا كان الزخم الصعودي الحالي قوي بما يكفي لعكس الاتجاه الهبوطي المستمر وتحويل السحابة إلى اللون الأخضر أم لا.

جدير بالذكر أن سعر العملة الرقمية الرئيسية كان على حافة الانهيار في الأسبوع الماضي حيث تراجع سعر البيتكوين لما دون مستوى 60 ألف دولار والتي لم يهبط عندها البيتكوين منذ تقريبا الشهرين.

وبحسب العديد من المحللين فإن هناك عدة عوامل ساهمت في الانخفاض الأخير لعل أبرزها التدفقات الخارجة من صناديق ETF البيتكوين والوضع الاقتصادي غير الواضح خاصة مع إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي للابقاء على سعر الفائدة على حاله الأمر الذي نفر جمهور المستثمرين من الأصول الخطرة كالعملات الرقمية المشفرة.

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