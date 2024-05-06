تقرير: عمليات الاختراق والاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية تسجل أدنى مستوياتها في شهر أبريل 2024

سوق الكريبتو من أصعب الأسواق ليس فقط من حيث التحليل الفني ورسم التوقعات بل من ناحية الحفاظ على أمان المحفظة الرقمية والتعامل الآمن مع منصات الكريبتو المختلفة.

وفقا لشركة “

#CertiKStatsAlert 🚨



Combining all the incidents in April we’ve confirmed ~$25.7m lost to exploits, hacks and scams.



The lowest figure we’ve recorded, dating back to 2021.



A 141% decrease from March



Exit scams: ~$4.3m

Flash loans: ~$129k

Exploits: ~$21m



More details below pic.twitter.com/zfSh8mabzJ — CertiK Alert (@CertiKAlert) April 30, 2024

المختصة في البحث وتحليل أمان شبكات البلوكشين والكريبتو فإنه تم تسجيل انخفاض كبير في عدد عمليات الاحتيال والاختراق المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة في شهر أبريل.

بلغة الأرقام سجل سوق الكريبتو خسائر تقدر قيمتها بما يقارب 25.7 مليون دولار في شهر أبريل نتيجة عمليات الاحتيال والاختراق.

هذا الرقم يمثل انخفاض بنسبة 141% عن خسائر الشهر السابق، ما يعني تحسن ملحوظ في زيادة الأمان في صناعة العملات الرقمية المشفرة.

النسبة الأكبر من خسائر شهر أبريل جاءت نتيجة استغلال الثغرات حيث وصلت قيمة هذه الخسائر إلى 21 مليون دولار.

هذا الانخفاض في الخسائر يعني علامة إيجابية وواعدة في صناعة العملات الرقمية المشفرة التي عانت الويلات في السنوات الماضية جراء الاختراقات والخسائر المتكررة.

بالنسبة لانخفاض الخسائر فيعود لعدة أسباب لعل أبرزها التحكم الأكبر في المعاملات حيث يتم تجميد الأصول المسروقة بشكل سريع ما يعني وقف عمليات السرقة في وقت مبكر واسترداد الأصول المسروقة أو تجميدها وعدم ترك المجال للمحتالين للاستفادة منها.

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