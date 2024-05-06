شركة “Elliptic” توظف الذكاء الصناعي للقضاء على غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية

أصبح الذكاء الصناعي جزء لا يتجزء من حياتنا اليومية خاصة في الصناعات التقنية.

مؤخرا كشفت شركة “Elliptic” بأنها تستخدم الذكاء الصناعي بشكل كبير وقد لاقت الطريقة نجاح لافت في الكشف عن معاملات التي يتم فيها غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية.

هذا وبحسب ورقة بحثية تم انجازها من قبل شركة “Elliptic” بالتعاون مع باحثين من مختبر “MIT-IBM Watson AI Lab” فإنه تم تحديد وبنجاح العائدات والمعاملات غير المشروعة المرتبطة بمنصة تداول العملات المشفرة التي اتخذت كنموذج ومثال.

في العادة يستخدم المحتالون واللصوص منصات تداول العملات الرقمية لتداول ما سرقوه وتبديل العملات الرقمية المسروقة وجعل الأمر أكثر صعوبة للكشف والتتبع.

بحسب “Elliptic” فإنه ومن خلال 200 مليون معاملة تم تدريب الذكاء الصناعي عليها أصبح بالامكان الأن تتبع العناوين الفرعية المرتبطة بالأنشطة المشبوهة والغير قانونية.

جدير بالذكر أن الذكاء الصناعي يساهم وبشكل فعال في معالجة البيانات الضخمة ويحدد الأنماط المستهدفة التي لا يمكن للإدراك البشري معالجتها مثل الحركات المالية المشبوهة في سوق الكريبتو.

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