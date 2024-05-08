شركة “Kraken” تتوسع في السوق الأوروبي انطلاقا من السوق الألمانية

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شركة “Kraken” واحدة من أقدم الشركات المختصة في مجال الكريبتو والبلوكشين.
أعلنت الشركة مؤخرا عن خطط توسيع عملها أكثر في السوق الأوروبية وذلك من خلال القيام بخطوات استراتيجية بتوفير منتجاتها وخدماتها في السوق الألماني.
وبحسب ما أفادت به التقارير الصحفية فإن التعاون وتطبيق استراتيجية التوسع ستبدأ ابتداء من تاريخ 10 يوليو 2024، بعد هذا التاريخ سيتمكن المستخدمون الألمان من الوصول والحصول على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة.
شراكة “Kraken” مع “DLT Finance” ستمكن من تقديم خدمات متنوعة تتعلق بالعملات الرقمية المشفرة للعملاء الألمان.
الخطوة التي قامت بها “Kraken” تتوافق مع خطتها الاستراتيجية للتوسع في أوروبا مثلما أسردنا الذكر.
وجدير بالذكر أن شركة “Kraken” أعلنت في وقت سابق عن نيتها عن الاستحواذ على وسيط تداول العملات المشفرة الهولندي “Coin Meester B.V” مما يعني إلى التزامها بتوسيع نطاق عملياتها في جميع أنحاء القارة مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
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