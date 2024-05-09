وضع السوق: عملة البيتكوين تستقر مؤقتا فوق مستوى 60 ألف دولار وتألق واضح لعملة SOL وBNB

تواجه عملة البيتكوين العديد من التقلبات في الأيام القليلة الماضية حيث تراجع سعر العملة لما دون مستوى 60 ألف دولار وبعدها عادت واستبدلت اتجاهها السلبي بآخر إيجابي وتمكنت من العودة فوق هذا المستوى النفسي المهم مرة أخرى.

هذا وعلى الرغم من الانخفاض الأخير في سعر البيتكوين إلا أن المشاركين في سوق الكريبتو متفائلين بعودة السعر للارتفاع مجددا حيث ووفقا للمستخدم “Titan of Crypto” وما نشر على منصة X فإن الوتد الهابط الحالي قد يؤدي إلى ارتفاع السعر لاحقا إلى مستوى 74 ألف دولار ويرى ذات المستخدم أن سعر البيتكوين قادر على تحقيق وتجاوز مستوى 70 ألف دولار في الشهر الحالي (شهر مايو).

من بين العوامل التي قد تساهم في ارتفاع سعر البيتكوين مستقبلا، الانقسام الأخير الذي حدث في مكافأة تعدين البيتكوين والذي قلص من العرض الجديد من عملات البيتكوين المنتجة.

بعد عودة البيتكوين لمستويات 60 ألف دولار واستقرارها فوق هذا المستوى تحركت بعض العملات الرقمية البديلة وحققت حركات ملفتة مثل عملة سولانا التي ارتفعت بنسبة 7.25% في آخر 7 أيام تليها عملة بينانس BNB التي ارتفعت وحققت ارتفاع أيضا بنسبة 8% في آخر 7 أيام و2% في آخر 24 ساعة.

من بين العملات الرقمية البديلة المتألقة أيضا في آخر 24 ساعة عملة TON التي ارتفعت بنسبة 6% في آخر 24 ساعة وتمكنت من الحفاظ على مكانتها ضمن العملات الرقمية العشرة الأولى.

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