بنك “جي بي مورغان” يكشف عن مقتنياته من صندوق ETF البيتكوين المتداول في البورصة

يعد “جي بي مورغان” واحد من أكبر البنوك العالمية وأكبر بنك أمريكي.

مؤخرا كشف البنك عن مقتنياته وما يملكه من أسهم من صناديق ETF البيتكوين، وبحسب الكشف الذي تم إظهاره في إيداع حديث فإن البنك يملك مبلغ ضئيل من ETF البيتكوين تقدر قيمته بـ 1.2 مليون دولار.

بالرغم من أن المبلغ ليس مبلغ كبير إلا أنه يكشف عن القبول المتزايد لهذه الصناديق بين المؤسسات المالية الكبرى.

مؤخرا، كشف “روبرت ميتشنيك” من شركة “بلاك روك” أن المؤسسات المالية الكبرى، مثل صناديق التقاعد، تستعد للانخراط في صناديق بيتكوين المتداولة.

هذا وتمتلك شركة “Edmond de Rothschild (Suisse) SA” الآن أيضا ما قيمته 4.2 مليون دولار من أسهم صناديق ETF البيتكوين.

كما كشف بنك “Wells Fargo”، وهو بنك أمريكي كبير أيضا، عن ممتلكاته من ETF البيتكوين في ملف تنظيمي في وقت سابق من يوم أمس.

من المفارقات أن “جيمي ديمون” الرئيس التنفيذي لبنك “جي بي مورغان” من أكبر الناقدين للبيتكوين حيث دعا مؤخرا حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لحظر العملة الرقمية البيتكوين، إلا أن البنك الذي يديره لا يهمه ما يقوله بقدر ما يبحث عن الفائدة والعوائد من الأصول والصناديق الاستثمارية.

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