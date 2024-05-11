منصة تداول العملات الرقمية “Kraken” تتحدى هيئة SEC وتصف القضية المرفوعة ضدها بأنها ضعيفة

تواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مواصلة نشاطها المفضل المتمثل في رفع الدعوى القضائية ضد شركات الكريبتو سواء الصغيرة منها أو الكبيرة.

قبل أشهر رفعت هيئة SEC الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة “Kraken” مدعية أن هذه الأخيرة سهلت تداول أوراق مالية منذ سنة 2018 دون الحصول على الترخيص اللازم.

لترد شركة “Kraken” وترفض القضية جملة وتفصيلا وتصفها بأن تخلو من الصحة ومؤخرا ردت أيضا بأن الدعوى القضائية تفتقر للدقة حيث لم تجد هيئة SEC أي دليل وتحديد الأوراق المالية المزعومة.

مثلما أخبرنا تم اتهام “Kraken” بالعمل كبورصة أوراق مالية ووسيط وتاجر ووكالة مقاصة غير مسجلة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وللعلم نفس التهمة وجهتها هيئة SEC ضد كل من شركة كوين بيس وبينانس.

طعنت شركة “Kraken” في مصداقية الدعوى ورفعت الطعن للمحكمة في انتظار الرد.

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