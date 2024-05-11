استرداد العملات الرقمية المسروقة من منصة Cryptex

أعلن “أندريه كوتين” الرئيس التنفيذي لشركة Match System، عن الاسترداد الكامل للعملات المشفرة المسروقة البالغة 68 مليون دولار من منصة تداول العملات الرقمية Cryptex.

للتذكير فإن الحادثة وقعت في 3 مايو 2024 ويتعلق الهجوم بما يسمى “هجوم الغبار”.

حيث تعرض أحد حيتان الكريبتو لهجوم “الغبار الكلاسيكي” مما أدى إلى سرقة 1,155.28 WBTC، بقيمة تزيد عن 68 مليون دولار.

تم استلام الرموز المسروقة بواسطة محتال مجهول إلى العنوان:

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ومنه تم نقل الأموال إلى العنوان:

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وبعد ذلك بدأ توزيع الأموال المسروقة على أجزاء على عناوين العديد من المحتالين.

طلب الضحية على الفور المساعدة من شركة Match Systems ونتيجة للعمل الذي تم إجراؤه على الفور من فريق الشركة، تم العثور على العملات الرقمية وإعادتها إلى حوت العملات المشفرة بالكامل في غضون أسبوع واحد فقط.

يوضح هذا الحادث أن الاتصال الفوري بالمتخصصين في حالة سرقة العملات الرقمية المشفرة يزيد بشكل كبير من فرص استعادة العملات المشفرة.

حيث كلما طلب الضحية المساعدة في وقت مبكر، كلما زاد احتمال استعادة الأموال المسروقة بالكامل.

حول شركة Match Systems:

Match Systems هي شركة رائدة متخصصة في خدمات مكافحة غسيل الأموال وتحقيقات معاملات البلوكشين وتنفيذ إجراءات الامتثال لمشاريع العملات المشفرة حول العالم.

من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرة في الكشف عن الجرائم المالية، الشركة مستعدة لمساعدة المؤسسات على التنقل في المشهد التنظيمي المعقد بالإضافة إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية.

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