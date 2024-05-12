شركة التيثر تخطط لاستثمار المزيد في شركة CityPay.io لتعزيز التوسع في أوروبا الشرقية

وفقا لإعلان شركة التيثر التي تقف وراء اصدار USDT فإنها تسعى لتعزيز وجودها أكثر في أوروبا الشرقية، وذلك من خلال الاستثمار في شركة “CityPay.io” الجورجية هذه الأخيرة تمكن المستخدمين من الدفع مقابل السلع والخدمات باستخدام العملات المشفرة.

مما جاء في إعلان التيثر أيضا فإن شركة “CityPay” المختصة في معالجة الدفع نشطة في أكثر من 2000 موقع في جميع أنحاء جورجيا، ويأتي التمويل الإضافي بعد استثمار عام 2023، عندها أصبحت أول شركة عملات مستقرة تستثمر في الشركة.

سيعزز استثمار التيثر توسع CityPay.io في المنطقة، والذي يركز بشكل أساسي على جورجيا وأرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان.

تعليقا على ذلك صرح الرئيس التنفيذي لشركة التيثر بالقول:

أسفر تعاوننا السابق مع CityPay.io عن نتائج مثيرة في توسيع نطاق الاستخدام المريح للعملات المشفرة في جميع أنحاء جورجيا. ومن خلال هذا الاستثمار الثاني، نهدف إلى البناء على هذه النتائج ودفع اعتماد التقنيات المتطورة التي تعوض أنظمة الدفع التقليدية.

للعلم لم يتم الكشف عن مقدار ما استثمرته شركة التيثر في شركة CityPay.

اقرأ أيضا:

شركة تعدين البيتكوين “Marathon Digital”تخيب توقعات الإيرادات بسبب تراجع الإنتاج

استخدام شبكة الايثيريوم ينخفض لأدنى مستوى له منذ 6 أشهر