الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد منصة تبادل العملات المشفرة بعد احتيال بقيمة 300 مليون دولار

معروف أن سوق الكريبتو سوق صعب خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الأصول الرقمية بشكل آمن وبقائها بعيدة عن أيدي المحتالين.

يوميا نكتب أخبار ومقالات تتناول الشق الأمني للعملات الرقمية المشفرة ونوصي المستخدمين بضرورة الحيطة والحذر عند التعامل مع المنصات الرقمية.

مؤخرا، وفي تطورات جديدة قامت السلطات الصينية بتفكيك عملية احتيال كبرى في مجال تبادل العملات المشفرة، وصادرت ما يقرب من 2.14 مليار يوان (300 مليون دولار) وألقت القبض على ستة أفراد متورطين في المخطط غير المشروع.

ومن الجدير بالذكر أن حملة القمع، التي قادها مكتب الأمن العام في مدينة “بانشي” بمقاطعة “جيلين”، تؤكد موقف الصين الاستباقي ضد الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة.

في الوقت نفسه، استهدفت العملية البنوك السرية التي تستغل العملات الرقمية في عمليات تبادل غير قانونية، مما سلط الضوء على الجهود التنظيمية لمكافحة الاحتيال المالي في مجال الأصول الرقمية.

الاجراءات الردعية والمداهمة من القوات الصينية أسفرت عن وقف واعتقال 6 أشخاص متورطين في المخطط.

كانت العصابة تستفيد من الإمكانيات التي توفرها العملات الرقمية المشفرة من عدم إجبارية الكشف عن الهوية والطبيعة اللامركزية واللامحدودة للتحويلات.

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