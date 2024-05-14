انخفاض سعر البيتكوين إلى مستوى 61 ألف دولار تزامنا مع تعطل خدمات منصة كوين بيس

يتحكم في تذبذب سعر البيتكوين العديد من العوامل لعل أبرزها العرض والطلب والاستثمار المؤسساتي وحجم الدخول والخروج المالي من وإلى صناديق ETF البيتكوين بالاضافة إلى تأثير منصات تداول العملات الرقمية الكبرى مثل بينانس وكوين بيس.

فمثلا عند تعرض أحد هذه المنصات لخلل تقني في وقت ذروة التداول فقد يؤدي ذلك إلى تعطل مسار البيتكوين سواء للأعلى أو للأسفل.

ويُعتقد أن السبب الأخير في تراجع سعر البيتكوين لمستوى 61 ألف دولار مرده الخلل التقني الذي أصاب منصة كوين بيس في الولايات المتحدة الأمريكية.

بعد دقائق من حدوث الخلل، أوضحت “كوين بيس” بأن أموال العملاء آمنة وأنها مازال تبحث في الخلل ومصدره.

الخلل ظهر عند محاولة مستخدمي المنصة سحب أو تحويل عملات المشفرة إلى عملات ورقية.

لتؤكد شركة كوين بيس أن كل شيء تحت السيطرة وأن جميع الأموال آمنة.

ومثلما أشرنا فور وقوع الخلل انخفض سعر البيتكوين بأكثر من ألف دولار في ظرف دقائق معدودة.

ومن غير المؤكد ما إذا كان الحادثتين مرتبطتين مع بعضهم البعض أم لا.

حاليا يتداول سعر البيتكوين بالقرب من مستوى 62 ألف دولار متراجعا بنسبة 1.3% في آخر 24 ساعة.

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