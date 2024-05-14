الصراع بين هيئة SEC وشركة الريبل: الريبل تقدم طلب لختم المستندات

قدمت شركة الريبل، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، طلب لختم أو تنقيح بعض وثائقها بشكل محدود فيما يتعلق بطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للحكم والتعويض.

أوضحت الريبل في بيانها أن الكشف عن هذه المستندات الخفية عن الرأي العام سيؤدي إلى ضرر كبير لمصالحها التجارية.

وتسعى الشركة إلى إخفاء أو تنقيح المعلومات التي تصفها بالسرية للغاية المتعلقة بأرباحها وإيراداتها ونفقاتها وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، ترغب شركة الريبل في الحفاظ على سرية اتفاقياتها التعاقدية مع شركاء الأعمال المكونين من ثلاثين طرف.

بينما تقر الريبل بأن تقديمها خصومات لمشتري XRP المؤسسات هو أمر ذو صلة، إلا أنها لا ترغب في الكشف عن الشروط المالية والتسعيرية المحددة.

وأكدت الشركة أن التنقيحات مرسومة بشكل ضيق ومضمونة نظرا لطبيعتها الحساسة.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى شركة الريبل أيضا إلى حماية هويات بعض المؤسسات المالية غير الحزبية والعملاء والموظفين.

وترى الشركة أن الكشف عن هذه الهويات سيكون ضار بمصالح الخصوصية المشروعة، مما قد يضر بشراكاتها.

تطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات غرامات وعقوبات تزيد قيمتها عن ملياري دولار من شركة الريبل.

يصر المدعى عليه على أن العقوبة المدنية يجب ألا تتجاوز 10 مليون دولار.

صرح “ستيوارت ألديروتي”، كبير محامي شركة الريبل، مؤخرا بأن الدعوى القضائية أقرب من أي وقت مضى إلى حلها.

لكن في كل مرة تظهر ظروف ودعاوى جديدة تؤجل من القضية أكثر حيث وصل الأن عمر القضية إلى أكثر من 4 سنوات.

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