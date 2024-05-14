هل ستتفوق Toncoin (TON) على البيتكوين (BTC)؟

قبل أيام سألنا أحد المتابعين هل يمكن لعملة TON وبعد الزخم العالي جدا حولها أن تتفوق في يوم من الأيام على عملة البيتكوين؟

الجواب:

بالمختصر المفيد لا

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