تزامنا مع ارتفاع سعر البيتكوين: ارتفاع تدفقات صناديق ETF البيتكوين إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين

سجل حجم التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين بالولايات المتحدة دخول ما قيمته 303 مليون دولار في 15 مايو، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية.

يعد هذا أعلى مستوى للتدفقات منذ 3 مايو، حيث تحولت توجهات المستثمرين المؤسسات إلى الاتجاه الصعودي بعد نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي التي جاءت مطابقة للتوقعات في نفس اليوم.

تصدر صندوق FBTC التابع لشركة “فيديليتي” المشهد، مسجلا تدفقات بقيمة 131 مليون دولار في 15 مايو، وهو أعلى مستوى منذ 26 مارس.

في المقابل، شهد صندوق BITB التابع لشركة “Bitwise” تدفقات بقيمة 86 مليون دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 4 مارس.

من ناحية أخرى، شهد صندوق IBIT التابع لشركة “BlackRock” ثلاثة أيام متتالية بدون تدفقات جديدة، وهو أمر أشار الخبراء إلى أنه طبيعي بالنسبة لصندوق من هذا النوع.

حتى صندوق GBTC التابع لشركة Grayscale شهد تدفقات جديدة بقيمة 27 مليون دولار، مما يمثل أول تدفق إيجابي منذ أربعة أشهر.

وأظهرت أحدث تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن صندوق التحوط الضخم “ميلينيوم مانجمنت” يمتلك محفظة ضخمة من صناديق البيتكوين المتداولة بقيمة 2 مليار دولار.

وجاءت التعليقات الساخرة من “جيمس سيفارت”، محلل صناديق الاستثمار المتداولة، مفادها:

إن المتداولين الأفراد فقط هم من يشترون صناديق البيتكوين المتداولة.

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