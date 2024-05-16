بينانس تعزز عروضها بتقديم خدمة نسخ صفقات التداول الفوري

أعلنت بينانس عن إطلاق خدمة نسخ صفقات التداول الفوري، مما يتيح للمتداولين تكرار استراتيجيات التداول المتخصصة تلقائيا.

تُمكّن الميزة الجديدة المستخدمين من محاكاة تداول المتداولين الكبار، مما يوفر نهج أكثر وضوح مقارنة بتداول العقود الآجلة الذي يتضمن الرافعة المالية والمخاطر المتزايدة، حسبما أفادت بينانس في بيان لها يوم أمس (الأربعاء).

جاء هذا التطور بعد إطلاق بينانس لخدمة نسخ تداول العقود الآجلة في العام الماضي.

للاستفادة من الميزة الجديدة، يجب على المستخدمين اختيار المتداول الرئيسي المراد النسخ منه وتخصيص أموال الاستثمار.

تتيح هذه الخدمة للمستخدمين تنويع محافظهم الاستثمارية وتتبع الأداء عبر نسخ عمليات التداول لما يصل إلى 10 متداولين كبار في وقت واحد.

يمكن للمتداولين المحترفين والرئيسيين تحقيق الدخل من خبراتهم من خلال كسب حصة من أرباح النسخ وعمولة على رسوم التداول.

تعرض الميزة معلومات مفصلة حول أداء المتداولين الرئيسيين واستراتيجياتهم، مما يعزز الثقة ويوفر فرصا تعليمية للمستخدمين.

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