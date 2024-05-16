تقرير: شركة Circle تنقل مقرها القانوني إلى الولايات المتحدة استعدادا للاكتتاب العام

تخطط شركة “Circle”، المسؤولة عن إصدار العملة المستقرة USDC، لنقل قاعدتها القانونية من أيرلندا إلى الولايات المتحدة، وفقا لإيداعات المحكمة الأخيرة، حسبما ذكرت “بلومبرغ”.

يأتي هذا القرار في سياق استعداد الشركة لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي المتوقع.

الاعتبارات الضريبية والاستراتيجية:

يمثل تغيير القاعدة القانونية خطوة مهمة بالنسبة لشركة “Circle”، خصوصا فيما يتعلق بالضرائب.

كانت أيرلندا تتمتع بجاذبية كبيرة للشركات متعددة الجنسيات بفضل ضرائبها المنخفضة نسبيا، ولكن الإصلاحات الأخيرة التي فرضت ضريبة لا تقل عن 15% على أرباح الشركات الكبرى قد أضعفت هذه الميزة.

من خلال انتقالها إلى الولايات المتحدة، قد تواجه “Circle” التزامات ضريبية أكبر، مما يعكس قرار استراتيجيا وسط اللوائح الضريبية العالمية المتطورة.

تحتل USDC، العملة المستقرة التي تصدرها “Circle”، مكانة بارزة في السوق بقيمة تزيد عن 30 مليار دولار.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها، بما في ذلك المشاكل المصرفية مع بنك “Silicon Valley”، فقد شهدت USDC انتعاش وسط معنويات إيجابية في سوق العملات الرقمية المشفرة.

تأسست “Circle” في عام 2013 وأصبحت لاعب رئيسي في نظام العملات المشفرة، لا سيما من خلال عملتها المستقرة USDC.

في السابق، حاولت “Circle” طرح أسهمها للاكتتاب العام بالشراكة مع شركة “Concord Acquisition Corp” في صفقة تقدر قيمة الشركة بمبلغ 9 مليار دولار.

لكن وعلى الرغم من طموحاتها، واجهت “Circle” تحديات بعد انهيار شريكها المصرفي، “بنك وادي السيليكون”.

هدد هذا الحدث بفك ربط عملة USDC بالدولار الأمريكي، ولكن تم تخفيفه من خلال حزمة الإنقاذ التي قدمتها الحكومة الأمريكية.

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