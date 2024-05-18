حدث Crypto Expo في دبي: منصة لتبادل المعرفة والابتكار في مجال العملات الرقمية

يسر بيتكوين العرب، كشريك إعلامي رسمي، أن يعلن عن حدث Crypto Expo الذي سيعقد في دبي يومي 20 و21 مايو 2024.

هذا الحدث المنتظر يعتبر منصة رئيسية للتواصل وتبادل المعرفة حول أحدث التطورات والابتكارات في مجال العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية.

أبرز المتحدثين في الحدث:

سيضم الحدث مجموعة متميزة من المتحدثين الخبراء في مجال العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية، ومن بينهم:

أحمد المتولي : الرئيس التنفيذي والمدير العام للمكتب الخاص للشيخ محمد بن أحمد بن حمدان آل نهيان.

: الرئيس التنفيذي والمدير العام للمكتب الخاص للشيخ محمد بن أحمد بن حمدان آل نهيان. مريم بن صايه : مديرة إدارة المنتجات في شركة ماستركارد.

: مديرة إدارة المنتجات في شركة ماستركارد. ديانا ستيتيو : محامية وشريكة إدارية.

: محامية وشريكة إدارية. لاري لوندي : عضو مجلس الإدارة في Hash AI.

: عضو مجلس الإدارة في Hash AI. ريس ميرك : المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة الريبل.

: المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة الريبل. سيرينا سيباستياني : مديرة الخدمات الاستشارية المالية وقائدة استشارات الأصول الافتراضية في PwC الشرق الأوسط.

: مديرة الخدمات الاستشارية المالية وقائدة استشارات الأصول الافتراضية في PwC الشرق الأوسط. رودي شوشاني : الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة DxTalks.

: الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة DxTalks. Mr. KEY (كارنيكا إي. ياشوانت) : مؤسس KEY Difference.

: مؤسس KEY Difference. بكا كلكا : مؤسس ومستشار ومعلم في مجال الويب 3.0 (Papa Blockchain).

: مؤسس ومستشار ومعلم في مجال الويب 3.0 (Papa Blockchain). د. يو جيانينغ : مؤسس ورئيس Uweb – جامعة الويب 3.0.

: مؤسس ورئيس Uweb – جامعة الويب 3.0. جهانزيب عوان: مؤسس ورئيس جمعية العملات الرقمية والبلوك تشين في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

الفعاليات والأنشطة

سيشهد الحدث مجموعة متنوعة من الجلسات النقاشية، الورش العملية، والعروض التقديمية التي تغطي مواضيع هامة مثل:

مستقبل العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية.

تطبيقات البلوك تشين في القطاعات المختلفة.

استراتيجيات التداول والاستثمار في العملات الرقمية.

التنظيمات القانونية والتشريعية للعملات الرقمية.

فرص التواصل والتعلم

يهدف الحدث إلى توفير بيئة تعليمية غنية وفرص تواصل واسعة للمشاركين مع الخبراء في المجال، مما يسهم في تعزيز المعرفة والابتكار في مجال العملات الرقمية.

سيكون هذا الحدث فرصة فريدة للتعرف على أحدث الاتجاهات والتقنيات، والتواصل مع القادة في صناعة العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية.

التسجيل والمشاركة

ندعو جميع المهتمين بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية إلى التسجيل والمشاركة في هذا الحدث الهام.

في الختام:

بيتكوين العرب فخور بأن يكون جزء من هذا الحدث البارز ويتطلع إلى تقديم تغطية شاملة لجميع فعالياته.

نأمل أن يكون هذا الحدث فرصة مثمرة لجميع المشاركين للتعلم والنمو في مجال العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية.