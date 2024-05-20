شبكة البيتكوين تسجل أدنى مستوى من العناوين الجديدة منذ عام 2018

من المعلوم أن عملة البيتكوين تم انشاؤها في سنة 2009 وطيلة السنوات وخاصة السنوات الأولى اكتسبت زخم واقبال منقطع النظير إلى أن وصلت ما هي عليه الأن.

مؤخرا ووفقا لبيانات منصة “IntoTheBlock”، بلغ متوسط عدد العناوين الجديدة على شبكة البيتكوين خلال سبعة أيام 276,000 عنوان فقط، مما يعكس تراجع كبير في دخول المستثمرين الجدد إلى سوق العملات المشفرة مقارنة بـ 625,000 عنوان قبل ستة أشهر.

يقيس مؤشر “العناوين الجديدة” عدد المحافظ الجديدة التي تُنشأ يومي على شبكة البيتكوين.

عادة ما تشير الأرقام المرتفعة إلى تدفق المستثمرين الجدد.

ومع ذلك، يمكن أن يتضمن هذا الرقم أيضا المحافظ المتعددة التي ينشئها المستثمرون القدامى لأغراض الخصوصية.

على العموم، يُعتبر العدد الكبير من العناوين الجديدة إشارة إلى معنويات صعودية طويلة الأمد للبيتكوين.

بجانب الانخفاض في العناوين الجديدة، أظهرت مؤشرات أخرى ذات صلة اتجاه هبوطي.

سجلت إيرادات التعدين، مقاسة بالقوة الحسابية، أدنى مستوى تاريخي جديد، كما انخفضت رسوم وحجم المعاملات عبر الشبكة مما يدل على تراجع عام في نشاط شبكة البيتكوين.

عادة ما تشير زيادة نشاط الشبكة إلى ارتفاع الطلب واستقرار الأسعار.

ومع ذلك، يشير الانخفاض الحالي إلى احتمال توجه المستثمرين نحو المضاربة على المشتقات.

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