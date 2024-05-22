عملة الميم “BONK” تصل إلى قيمة سوقية تقدر بـ 2 مليار دولار!

في تحول لافت داخل سوق العملات المشفرة، شهد سعر العملة الرقمية Bonk (BONK)، وهي عملة ميم تتخذ من كلب “الشيبا” شعار لها تم تطويرها على بلوكشين سولانا، ارتفاعا بنسبة تزيد عن 35%، مما أدى إلى وصول قيمتها السوقية إلى 2 مليار دولار.

هذا الارتفاع الهائل يبرز الجاذبية المتزايدة للعملات الميم وتأثيرها المتنامي على سوق العملات الرقمية المشفرة بشكل عام.

العملة الرقمية “Bonk”، المستوحاة من نجاح عملات الميم الأخرى مثل Dogecoin (DOGE) وShiba Inu (SHIB)، اكتسبت بسرعة زخم كبير بعد إطلاقها على شبكة سولانا.

وفقا لبيانات “CoinMarketCap”، تبلغ القيمة السوقية لـ “BONK” الآن 2.04 مليار دولار، مما يجعلها تحتل المرتبة 55 بين أكبر العملات الرقمية المشفرة من حيث القيمة السوقية.

وفقا للرسم البياني اليومي لـ BONK/USD على منصة “TradingView”، شهد سوق العملات المشفرة العام معنويات إيجابية، حيث أظهرت العملات الرئيسية مثل البيتكوين (BTC) والايثيريوم (ETH) قوة كبيرة.

هذا الاتجاه الصعودي العام امتد ليشمل العملات الرقمية البديلة والعملات ذات طابع الميم، بما في ذلك “BONK”.

ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة وسط إشارات على تقدم الولايات المتحدة نحو الموافقة على صناديق استثمار متداولة في البورصة (ETF) موجهة مباشرة إلى الايثيريوم، مما عكس التوقعات السلبية التي سادت الأسبوع الماضي.

يذكر هذا الارتفاع بإثارة المستثمرين التي سبقت إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين.

أبرزت شركة “Santiment”، المختصة بتحليلات البلوكشين المكاسب السعرية المذهلة لـ BONK، مشيرة إلى الحماس المحيط بصندوق ETF الخاص بالايثيريوم كأحد المحركات الأساسية لأداء العملات المشفرة في عام 2024.

سجلت عملة BONK الرقمية ارتفاع بنسبة 34% في 7 أيام الأخيرة حيث وصل سعر العملة إلى 0.00003207 دولار.

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