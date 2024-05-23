توقع أن تكون سولانا هي صندوق الاستثمار التالي للعملات المشفرة!

أعرب “بريان كيلي”، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “BKCM LLC”، عن توقعاته بأن تكون سولانا هي العملة المشفرة التالية التي تحصل على الموافقة كصندوق تداول فوري (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار “كيلي” إلى أن البيتكوين والإيثيريوم وسولانا قد تكون العملات الرقمية الثلاثة الكبرى في هذه الدورة.

الأمل في ETF الايثيريوم مازال قائم:

بعد الإطلاق الناجح لصندوق ETF البيتكوين في يناير، يبدو أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد تكون على وشك الموافقة على صناديق ETF المتداول للايثيريوم.

هذا التحول التنظيمي المفاجئ أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار العملات الرقمية المشفرة.

رغم أن “كيلي” لا يستطيع تحديد موعد دقيق لموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صندوق ETF، إلا أنه يعتقد بثقة أن ذلك سيحدث في نهاية المطاف.

أفاد “روبرت ميتشنيك”، رئيس الأصول الرقمية في “BlackRock”، بأن هناك اهتمام قليل بالايثيريوم واهتمام قليل جدا بالعملات البديلة الأخرى بناء على المحادثات مع العملاء.

في يناير، أكدت “BlackRock” أنها لا تخطط لإطلاق صندوق استثمار متداول للعملة المشفرة XRP.

جدير بالذكر أن هناك العديد من منتجات سولانا المتداولة في البورصة (ETP) في أوروبا.

الوضع القانوني لسولانا:

في العام الماضي، تضمنت الدعاوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد “كوين بيس” و”بينانس” تحديد عملة سولانا كأوراق مالية.

رفضت مؤسسة سولانا هذا الادعاء بشدة، مؤكدة أن البلوكشين الخاص بهم لا مركزي.

الوضع القانوني الحالي لعملة سولانا قد يعقد بشكل كبير عملية الموافقة على ETF في الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن سولانا لا تملك حاليا صندوق استثماري متداول قائم على العقود الآجلة في الولايات المتحدة.

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