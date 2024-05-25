حيتان البيتكوين تستحوذ على 24000 بيتكوين خلال 24 ساعة الماضية: ماذا يحدث؟

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عادة ما تعتبر حركة حيتان البيتكوين مؤشر مهم تستعين به الحيتان الصغيرة لمعرفة الاتجاه، حيث أن حركة الأموال الذكية من طرف هؤلاء عادة ما تلمح لما هو قادم.
وفقا لتغريدة من المحلل “علي مارتينيز” فإن حيتان البيتكوين استفادت من التراجع الأخير في سعر البيتكوين وهبوطه لمستوى 67 ألف دولار وجمعت أكثر من 20 ألف بيتكوين أي ما يعادل 1.34 مليار دولار.
تزامن انخفاض سعر البيتكوين الأخير مع الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة لعملة الإيثيريوم الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الخميس.
تمت الموافقة على صناديق الايثيريوم المتداولة في البورصة بعد تقريبا نصف عام من الموافقة على صناديق ETF البيتكوين الفورية (صناديق ETF البيتكوين حصلت على الضوء الأخضر من قبل الهيئة التنظيمية في شهر يناير 2024).
يعتقد الخبراء أن الطلب على صناديق ETF المتداولة في البورصة لن يكون بنفس قوة الطلب على منتجات البيتكوين المتداولة في البورصة.
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