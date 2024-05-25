ارتفاع التدفقات نحو صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين مجددا: التفاصيل هنا

شهدت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة انتعاش ملحوظ يوم أمس الجمعة 24 مايو، حيث بلغت صافي التدفقات 251 مليون دولار.

هذا الانتعاش أتى بعد تباطؤ في الأيام السابقة.

ارتفاع التدفقات نحو صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين:

بعد بداية ضعيفة لشهر مايو، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية عودة التدفقات الواردة.

خلال الأسبوعين الماضيين، تجاوز إجمالي التدفقات الواردة لصناديق البيتكوين الفورية حاجز 2 مليار دولار.

يأتي هذا مع تحسن معنويات السوق بشكل عام بعد الموافقة على صندوق ETF الفوري للإيثريوم يوم الخميس، 23 مايو.

اعتبار من 24 مايو، بلغ إجمالي التدفق الصافي لصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية 252 مليون دولار، مما يعكس عشرة أيام متتالية من التدفقات الإيجابية.

من بين الصناديق البارزة التي ساهمت في هذا الاتجاه، سجل صندوق Grayscale ETF GBTC تدفقات صفرية في يوم واحد.

في المقابل، شهد صندوق BlackRock ETF IBIT تدفقات داخلة بقيمة 182 مليون دولار، وصندوق Fidelity ETF FBTC تدفقات داخلية بقيمة 43.7 مليون دولار.

مع استمرار BlackRock في قيادة سوق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين بتدفقات كبيرة، تسعى الشركة ببطء لسد الفجوة مع Grayscale لتصبح أكبر صندوق استثمار متداول من حيث الأصول المُدارة.

يمتلك صندوق BlackRock Bitcoin ETF IBIT حاليا 284,526 عملة بيتكوين بقيمة إجمالية تبلغ 19.32 مليار دولار.

بينما يمتلك صندوق GBTC التابع لـ Grayscale ما عدده 289,257 عملة بيتكوين بقيمة إجمالية قدرها 19.64 مليار دولار.

يعكس هذا التدفق المستمر للأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية اهتمام المستثمرين المستمر وثقتهم في سوق العملات المشفرة، على الرغم من التقلبات الأخيرة في الأسعار وظروف السوق.

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