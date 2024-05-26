وضع السوق: البيتكوين يستقر فوق مستوى 69 ألف دولار وتألق واضح لعملة PEPE

شهدت عملة البيتكوين، إلى جانب السوق بأكمله، أسبوع إيجابي بشكل كبير بفضل الضجيج والموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للايثيريوم في الولايات المتحدة.

وفقا للبيانات الأسبوعية، تُعد عملات UNI وPEPE وLDO وETH من بين العملات الرقمية الأفضل أداء بين العملات البديلة ذات القيمة السوقية الأكبر.

يوم الأحد الماضي، كانت البيتكوين تكافح للبقاء فوق مستوى 66,000 دولار وانخفضت دون هذا المستوى عدة مرات.

بدأ يوم الاثنين بشكل مشابه، لكن انتهى بأداء مذهل.

على خلفية التقارير التي تفيد بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستوافق على ثمانية صناديق استثمار فورية للإيثريوم هذا الأسبوع، ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من خمسة آلاف دولار ليصل إلى 72,000 دولار لأول مرة منذ ستة أسابيع.

مع ذلك، لم يستطع البيتكوين الحفاظ على هذه الزيادة وبدأ في فقدان قيمته في الأيام التالية.

شهدت عملة البيتكوين أسوأ انخفاض في السعر قبل ساعات من موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على هذه المنتجات المالية يوم الخميس، حيث انخفض سعر العملة إلى 66,400 دولار.

بعدها تعافى وارتفع سعر البيتكوين إلى مستوى 69,000 دولار بحلول يوم الجمعة.

مرَّت عطلة نهاية الأسبوع بهدوء نسبي، لكن البيتكوين تمكنت من الحفاظ على مستوى 69,000 دولار.

تبلغ القيمة السوقية لعملة البيتكوين حوالي 1.370 تريليون دولار، وتبلغ هيمنته على العملات الرقمية البديلة 50.3%.

أداء عملة الايثيريوم:

كما كان متوقعا، أثرت الأخبار المذكورة على عملة الإيثيريوم بشكل كبير.

ارتفع سعر عملة الايثيريوم من 3,100 دولار إلى أكثر من 3,900 دولار، وهو أعلى مستوى للايثيريوم منذ بداية أبريل.

شهدت ثاني أكبر عملة مشفرة أيضا تقلبات خلال موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات، لكنها تستقر الآن فوق مستوى 3,800 دولار بعد ارتفاعها بنسبة 22% منذ الأسبوع الماضي.

أداء العملات الرقمية البديلة الأخرى:

شهدت عملات DOGE وLINK وAPT ارتفاعات مثيرة للإعجاب على مدى الأسبوع، بينما تصدرت Uniswap وPEPE المشهد.

ارتفعت قيمة UNI بنسبة 44% لتتجاوز 11 دولار، بينما سجلت عملة PEPE أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا الأسبوع.

على الجانب الآخر، سجلت SOL وTRX وTON وADA انخفاضات أسبوعية.

ومع ذلك، زادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بأكثر من 200 مليار دولار خلال هذا الإطار الزمني، لتتجاوز الآن مستوى 2.7 تريليون دولار حسب منصة coingecko.

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