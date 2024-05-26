المدعية العامة في نيويورك تُصدر تحذير لشركات العملات المشفرة

حذرت “ليتيتيا جيمس” المدعية العامة في نيويورك، صناعة العملات المشفرة من أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي لا تلتزم بالقوانين السارية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت “جيمس” عن تسوية بقيمة ملياري دولار مع بنك العملات المشفرة “Genesis”، منتقدة غياب الرقابة الذي تسبب في خسائر فادحة للضحايا.

وكانت نيويورك قد رفعت دعوى قضائية ضد شركات Gemini وGenesis وDigital Currency Group في أكتوبر 2023 بشأن برنامج استثمار العملة المشفرة Gemini Earn.

وفي فبراير، تم تعديل الشكوى لتتضاعف قيمة المطالبة ثلاث مرات ضد شركة العملات المشفرة العملاقة التي يملكها “باري سيلبرت”.

تداعيات التسوية:

كجزء من التسوية، تم منع “Genesis” من العمل في نيويورك.

يُذكر أن ليتيتيا جيمس انتُخبت لمنصب المدعية العامة للولاية في عام 2018 بدعم ساحق، محطمة الحواجز بين الجنسين والعرقية.

منذ انتخابها، اتخذت “جيمس” إجراءات صارمة ضد العديد من شركات العملات المشفرة.

في أبريل 2019، بدأت معركة قانونية طويلة مع مُصدر العملة المستقرة Tether وشركة تداول العملات المشفرة Bitfinex، والتي انتهت بتسوية بلغت 18.5 مليون دولار في فبراير 2021.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت NYAG إجراءات قانونية ضد شركات أخرى مثل Coinseed.

وفي ديسمبر 2023، وافقت KuCoin على دفع 22 مليون دولار كجزء من تسوية.

من جهة أخرى ومع تزايد التدقيق التنظيمي، كثفت شركات العملات المشفرة جهود الضغط السياسي.

وفقا لتقرير حديث لصحيفة “واشنطن بوست”، أنفقت شركات العملات المشفرة 149 مليون دولار على مدى السنوات الأربع الماضية لدعم حلفاء محتملين في الكونغرس.

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