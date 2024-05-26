صناديق البيتكوين المتداولة تنهي الأسبوع بتدفق بقيمة 15 ألف بيتكوين

شهد سوق صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين نشاط كبير خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت هذه الصناديق تدفقات صافية ثابتة.

تجاوزت التدفقات 15,000 بيتكوين، وهو ما يتجاوز بشكل كبير كمية البيتكوين الجديدة المُعدنة خلال شهر واحد.

أداء صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين:

بدأ الأسبوع بقوة مع تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات تزيد عن 241 مليون دولار يوم الاثنين الموافق 20 مايو.

شهد صندوق “Grayscale ETF GBTC” تدفق قدره 9.35 مليون دولار على الرغم من استقالة الرئيس التنفيذي “مايكل سونينشين”، وهو ما يمثل اليوم الخامس على التوالي من صافي التدفقات الداخلة لـ GBTC.

اجتذب صندوق ARKB، الذي تديره شركة Ark Invest وصندوق 21Shares ما قيمته 68.28 مليون دولار، بينما شهدت IBIT التابعة لشركة BlackRock تدفقات واردة بقيمة 66.35 مليون دولار.

في يوم الثلاثاء، استمر الزخم حيث بلغ إجمالي تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية 305.7 مليون دولار.

قاد صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة BlackRock هذا الارتفاع، مسجلا تدفقات مذهلة بقيمة 290 مليون دولار.

ساهمت FBTC التابعة لشركة Fidelity بمبلغ 25.8 مليون دولار.

ومع ذلك، لم تشهد GBTC الخاصة بـ Grayscale أي تدفقات واردة في هذا اليوم.

على النقيض من ذلك، شهد صندوق Bitwise Bitcoin ETF (BITB) وصندوق VanEck’s HODL تدفقات خارجية بقيمة 4.2 مليون دولار و5.9 مليون دولار على التوالي.

واصلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين مسارها الإيجابي بتدفقات صافية بلغت 154 مليون دولار يوم الأربعاء، مما أدى إلى تمديد سلسلة التدفقات إلى ثمانية أيام متتالية.

إشادة “مايكل سايلور” بالتدفقات القوية:

أشاد “مايكل سايلور”، الرئيس التنفيذي لشركة “MicroStrategy”، بالأداء القوي لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، مشيدا بسوق ETF البيتكوين العالمي.

في منشور على منصة X، كتب:

إن عملة البيتكوين التي يحتفظ بها 28 صندوق استثماري متداول في البورصة تقترب من 1 ناكاموتو.

1 ناكاموتو يعني مليون بيتكوين.

وفقا لآخر التحديثات، تحتفظ صناديق ETF البيتكوين الأمريكية باحتياطي ضخم قدره 855,702 BTC، بينما تمتلك الصناديق العالمية مخزون قدره 991,336 بيتكوين.

من المتوقع أن يتجاوز الاحتياطي العالمي حاجز المليون بيتكوين في الأسبوع المقبل.

قد يكون هذا التطور إيجابيا للغاية لسعر البيتكوين، إذ اشترت صناديق الاستثمار المتداولة 15,421 بيتكوين هذا الأسبوع، وهو أعلى بكثير من 13,500 بيتكوين التي تم تعدينها في شهر واحد.

قد يؤدي هذا إلى أزمة في العرض حيث يتضاءل احتياطي صرف البيتكوين أيضا بسبب تراكم الحيتان الكبير.

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