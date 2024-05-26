هيئة تنظيم أبوظبي تحظر تعدين العملات المشفرة في المزارع وتفرض غرامات تصل إلى 2700 دولار

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحذير جديد يحظر استخدام المزارع لتعدين العملات المشفرة.

ينص التحذير بوضوح على أن إعادة استخدام المزارع لتعدين العملات المشفرة يُعتبر إساءة استخدام المزرعة لأغراض غير الاستخدام المقصود منها.

يواجه المزارعون الذين يتم ضبطهم متورطين في مثل هذه الأنشطة غرامات تصل إلى 2722 دولار (10000 درهم إماراتي).

رغم هذا الحظر، تظل الإمارات العربية المتحدة سلطة قضائية داعمة لتعدين البيتكوين.

في عام 2023، أظهرت البيانات أن الإمارات استحوذت على نحو 400 ميجاوات من قدرة تعدين البيتكوين، مما يمثل 4% من معدل التجزئة العالمي.

تسعى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من خلال هذا التحذير إلى ضمان استخدام المزارع للأغراض الزراعية فقط، والحفاظ على سلامة واستدامة القطاع الزراعي في الإمارة.

يعتبر تعدين العملات المشفرة نشاطا يتطلب استهلاك عاليا للطاقة، وهو ما قد يؤثر سلبا على البنية التحتية الزراعية والمائية للمزارع.

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