كيف ستؤثر البيانات الاقتصادية الأمريكية على سوق الكريبتو هذا الأسبوع؟

ظل سوق الكريبتو غير نشط نسبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحافظ على المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي في أعقاب الموافقة على صناديق تداول الايثيريوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيشهد هذا الأسبوع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية مثل مؤشر ثقة المستهلكين ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي.

التقويم الاقتصادي 27-31 مايو:

يوم الاثنين هو يوم الذكرى في الولايات المتحدة، لذلك سيتم إغلاق الأسواق، ومن المتوقع حدوث تقلبات منخفضة لأصول العملات المشفرة.

سيشهد يوم الثلاثاء صدور بيانات مؤشر ثقة المستهلكين التي تحسنت قليلا في مايو مقارنة بالشهر السابق مع مطالبات البطالة الأسبوعية الأفضل من المتوقع.

سنرى يوم الخميس التقرير السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024، والذي يوفر تقدير متقدم ونظرة ثاقبة حول صحة الاقتصاد مقارنة بالربع السابق.

ومع ذلك، يقدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن الاقتصاد قد تباطأ إلى نمو سنوي قدره 1.5٪، وهو أقل بقليل من التقديرات الأولية.

بينما من المتوقع أن يتم إصدار تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) لشهر أبريل يوم الجمعة والذي يشير إلى متوسط مبلغ الأموال التي ينفقها المستهلكون شهريا.

يتطلع صناع السياسة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بشدة إلى هذه البيانات باعتبارها مقياس التضخم الأساسي وسيستخدمونها لتقدير ما إذا كان التضخم سينخفض أم لا.

ومن المقرر أيضا إصدار تقرير الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي لشهر أبريل يوم الجمعة.

يعد الإنفاق الاستهلاكي محرك كبير للنمو الاقتصادي، لذلك يمكن لهذه التقارير توفير بيانات حول الاقتصاد العام والتأثير على قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

جميعها أحداث ومؤشرات قد تؤثر بشكل أو بآخر على أسعار سوق الكريبتو.

مؤخرا أعطى الرئيس السابق “دونالد ترامب” دفعة معنوية لسوق الكريبتو من خلال توعده بأنه سيدعم الكريبتو في الولايات المتحدة الأمريكية وأن يسعى لتكون الدولة رائدة في صناعة الكريبتو والبلوكشين.

اقرأ أيضا:

سعر ETH يقترب من 4000 دولار هل سيصل إلى 4500 دولار قبل الإدراج الفعلي لصناديق ETF الايثيريوم؟

وضع السوق: سعر البيتكوين يواصل السير العرضي والايثيريوم يقترب من مستوى 4000 دولار