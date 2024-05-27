الأمريكيون يقودون ارتفاع عملة TON والأوروبيون أكثر تشاؤما تجاهها: وفقا لتقرير CryptoQuant

عملة TON هي العملة الرقمية الأصلية لمشروع Toncoin.

أصبحت العملة الرقمية TON واحدة من أكثر العملات الرقمية المشفرة شيوعا وشهرة في سوق الكريبتو حيث تسلقت قائمة العملات الرقمية وأصبحت واحدة من أفضل العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية.

ارتفعت العملة الرقمية TON بنسبة 173٪ منذ عام من الأن حسب منصة coinmarketcap.

ووفقا لتقرير CryptoQuant فإن العملة الرقمية TON تفوقت على عملة البيتكوين منذ بداية سنة 2024.

ووفقا لذات التقرير فإن المتداولين الأمريكيين متفائلين بشأن TON، ولا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للمتداولين في أوروبا.

وفقا للبيانات التي جمعتها CryptoQuant، فإن أداء السعر النسبي لـ TON خلال جلسات التداول العالمية المختلفة يسلط الضوء على المستثمرين الأمريكيين باعتبارهم الأكثر مراهنة على صعود العملة.

من ناحية أخرى، يبدو أن المتداولين الأوروبيين هم الأكثر تشاؤما تجاه العملة، كما يتضح من حالات متعددة من التغيرات السلبية في الأسعار خلال الجلسة الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن المتداولين في الجلسة الآسيوية يتماشى مع اتجاهات أداء الأسعار السابقة، مع تحركات الأسعار الإيجابية والسلبية.

كانت بداية TON صعبة بسبب العقبات التنظيمية الناجمة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

ومع ذلك، فقد تمكن المشروع من توسيع نظامه البيئي وزيادة المشاركة من خلال جذب كل من المطورين والمستخدمين.

أحدث مشروع يسمى Notcoin (NOT)، المصمم لتعريف المستخدمين بالويب 3، ضجة كبيرة على TON.

اتخذت التيليغرام خطوة كبيرة نحو دمج تقنيات العملات المشفرة والبلوكشين، وتحديدا بلوكشين TON، في منصتها.

في أبريل، طرحت التيليغرام قدرة المعلنين على الدفع باستخدام TON بالإضافة إلى تمكين دفعات العملات المشفرة لمنشئي المحتوى على تطبيق المراسلة باستخدام العملة الرقمية TON.

سمح التكامل بشكل أساسي للمعلنين بالدفع باستخدام TON لمنشئي المحتوى لكسب دفعات TON، مما أدى بشكل فعال إلى إنشاء نظام بيئي إعلاني جديد مدعوم بالعملات المشفرة داخل تطبيق التيليغرام.

في الآونة الأخيرة، أعلنت شركة التيثر، مُصدرة العملة المستقرة USDT، عن إطلاق عملات USDT وXAUT على الشبكة المفتوحة Toncoin.

استهدفت هذه الخطوة قاعدة مستخدمي التيليغرام الذين يبلغ عددهم 900 مليون مستخدم.

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