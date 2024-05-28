وضع السوق: تراجع سعر البيتكوين إلى ما دون 68 ألف دولار وارتفاع سعر عملة LINK

بعد تحقيق مستويات مثيرة للاعجاب تجاوز فيها سعر البيتكوين مستوى 70 ألف دولار، تراجع سعر العملة وانخفض إلى ما دون هذا المستوى النفسي المهم.

حيث تداول البيتكوين بشكل عرضي ما بين 67 ألف دولار و69 ألف دولار، بعدها لم تقوى العملة الرقمية على الحفاظ على مستوى 69 ألف دولار وتراجعت إلى ما دون 68 ألف دولار وذلك بعد الضغوط البيعية.

سبب تراجع سعر البيتكوين:

بالنسبة لتراجع سعر البيتكوين فيمكن القول أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع يعود لإحتمال لاقتراب عرض كمية كبيرة للبيتكوين للبيع من طرف القائمين على Mt.Gox في إطار سياسة ارجاع الأموال لأصحابها.

تذبذب سعر البيتكوين بشكل واضح في الفترة الأخيرة خاصة بعد اعلان الموافقة على ETF الايثيريوم من طرف هيئة SEC حيث وافقت الهيئة بشكل سريع ومفاجئ على هذه الصناديق.

الخبر كان إيجابي على السوق وارتفعت من خلاله عملة الايثيريوم واقتربت من مستوى 4000 دولار وارتفع سعر البيتكوين فوق مستوى 70 ألف دولار قبل أن يعود ويتداول دون هذا المستوى النفسي.

الأن ينتظر جمهور المستثمرين والمضاربين أي أخبار ايجابية من شأنها المساهمة والدفع الإيجابي لسعر العملة حيث ينتظر السوق أسبوع مهم من القرارات والمؤشرات المالية المهمة المؤثرة التي ستؤثر حتما على أغلب الأسواق المالية بما فيها سوق الكريبتو.

العملة الرقمية LINK تتحدى معنويات السوق:

تحولت معظم العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة إلى اللون الأحمر اليوم.

تقود عملة الايثيريوم هذا الاتجاه السلبي مع انخفاض بنسبة 2٪ تقريبا مما دفعها من ذروة الأمس عند حوالي 3950 دولار بانخفاض 100 دولار.

كما تعرضت عملة بينانس وXRP وDOGE وTON وADA وAVAX وTRX وDOT لخسائر طفيفة.

في المقابل، تقف العملة الرقمية Chainlink بإتجاه معاكس حيث تمكنت من تحقيق قفزة بنسبة 6٪ في يوم واحد ويتم تداولها الأن فوق 18 دولار.

بشكل عام خسر القيمة السوقية للعملات المشفرة حوالي 30 مليار دولار بين عشية وضحاها وانخفضت قيمة السوق إلى 2.69 تريليون دولار حسب منصة “coingecko”.

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