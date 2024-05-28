تحرك البيتكوين من محفظة Mt Gox يؤثر سلبا على سعر البيتكوين والسوق بأكمله!

سوق الكريبتو سوق مثير، سوق لا ينام، ويوميا تحصل العديد من الأحداث التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسعار.

مؤخرا تحركت عملات البيتكوين التي كانت خاملة في محفظة “Mt.Gox”، حيث تم نقل حوالي 42900 بيتكوين.

وفقا لمنصة “LookOnChain” فإن “Mt.Gox” لا تزال تمتلك 95,061 بيتكوين تبلغ قيمتها حوالي 6.53 مليار دولار.

نشر حساب “Crypto Crib” تحديث لـ X يشير إلى أن ما قيمته حوالي 6 مليار دولار من البيتكوين كانت في حالة تحرك.

يُنظر إلى حركة البيتكوين الكبيرة في الوقت الذي تستعد فيه شركة “Mt Gox” لإعادة ممتلكاتها من البيتكوين إلى الدائنين قبل الموعد النهائي للسداد في 31 أكتوبر، أي بعد أكثر من تسع سنوات من انهيار المنصة في عام 2014.

أصبحت الشركة معسرة بعد اختراق مدمر أدى إلى سرقة 850 ألف بيتكوين، بقيمة 460 مليون دولار وقت الحادث.

في فبراير 2023، اختار أكبر دائني منصة العملات المشفرة المفلسة خيار دفع يسمح له بتلقي مبلغ مقطوع من مدفوعات الاسترداد الخاصة به بالبيتكوين بدلا من العملات الورقية.

وكان المحللون قد حذروا سابقا من أن نقل البيتكوين من عصر “Mt.Gox” يمكن أن يخيف السوق ويضع ضغط هبوطي على أسعار البيتكوين.

يبدو أن هذا يحدث في التعاملات الآسيوية صباح اليوم الثلاثاء، حيث انخفضت أسعار العملات المشفرة بنسبة 2.7٪، مع انخفاض القيمة الإجمالية إلى 2.68 تريليون دولار.

حاليا هناك مناطق سعرية تدعم البيتكوين عند 65000 دولار و61450 دولار.

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