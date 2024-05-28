الأرجنتين تتعاون مع السلفادور في اعتماد عملة البيتكوين

أصبحت دولة السلفادور في طليعة الدول المتبناة لعملة البيتكوين حيث أعلنت عن اعتماد عملة البيتكوين كعملة رسمية للبلاد في 2021.

الأن أصبح للسلفادور خبرة في التعامل مع البيتكوين في المعاملات اليومية وكذا استخراجه باستخدام الطاقات البديلة.

وفقا لأخر التقارير تتطلع السلطات الأرجنتينية إلى العمل مع المسؤولين في السلفادور الصديقة لبيتكوين لتعزيز اعتمادها للبيتكوين.

وفقا لتقرير رسمي من اللجنة الوطنية للأوراق المالية الأرجنتينية (CNV)، عقد رئيس الوكالة ونائب الرئيس، “روبرتو سيلفا” و”باتريشيا بويدو”، اجتماع مع “خوان رييس”، رئيس لجنة الأصول الرقمية الوطنية في السلفادور (CNAD)، الأسبوع الماضي وذلك لمناقشة تجربة دولة أمريكا الوسطى في اعتماد البيتكوين.

كشف التقرير أن “سيلفا” و”بويدو” تحدثا عن الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة في الاقتصاد العالمي، وتبادلا المفاهيم مع “رييس” حول رحلة السلفادور حتى الآن.

جدير بالذكر أن الأرجنتين أصبحت أكثر صداقة للبيتكوين مع مرور السنين.

في نوفمبر، خرج “خافيير مايلي”، مؤيد البيتكوين والليبرالي اليميني المتطرف، منتصرا في الجولة الرئاسية في الأرجنتين.

وأثار فوز “مايلي” الأمل في البلاد التي كانت تعاني من فوضى اقتصادية وتعاني من ارتفاع معدلات التضخم.

فهل سيتم احتضان البيتكوين واعتماده كعملة رسمية في الأرجنتين على خطى السلفادور؟

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