تمكن متداول للعملة الرقمية Shiba Inu (SHIB) من تحويل 3 ألاف دولار إلى 1.24 مليون دولار

الصبر نعمة وفضيلة:

يوفر قطاع العملات المشفرة، وخاصة عالم العملات الرقمية ذات طابع الميم، للمستثمرين فرصة تحقيق أرباح كبيرة في حالة دخولهم في الوقت المناسب والحفاظ على مكانتهم في الأسواق الهابطة والبيع في الوقت المناسب.

يعني الشراء والبيع في الوقت المناسب.

وفقا لـ “Etherscan”، أصبح أحد هؤلاء المتداولين الأذكياء مليونير بعد دخول في عملة “Shiba Inu” منذ أكثر من ثلاث سنوات.

قام هذا المتداول بشراء أكثر من 48 مليار عملة “SHIB” في يناير 2021 مقابل 2 ETH، وهو استثمار بقيمة 2700 دولار فقط في ذلك الوقت.

أبقى هذا المتداول الذي يمكن القول أنه من أصحاب “الأيدي الماسية” محفظته من العملة الرقمية SHIB دون تغيير في السنوات التالية على الرغم من شتاء العملات المشفرة المدمر في 2022-2023 وباع في وقت سابق من هذا الأسبوع مقابل 1.24 مليون دولار تقريبا.

تمكن هذا المتداول من تحقيق هذا الربح المذهل بفضل الزيادة الهائلة في أسعار SHIB في السنوات القليلة الماضية.

حاليا، تبلغ قيمة العملة التي تصف نفسها بأنها قاتلة Dogecoin بقيمة حوالي 0.00002484 دولار (وفقا لبيانات CoinGecko)، مما يعني أنها تمكنت من محو عدة أصفار من تقييمها منذ أن انضم هذا المتداول وأضافها إلى محفظته.

وليست هذه الحالة الوحيدة التي تمكنت من مضاعفة حجم استثمارها بفضل عملة SHIB بل هناك العديد من المتداولين من تمكنو من ذلك أيضا والشيء المشترك بينهم جميعا الصبر وعدم التأثر والبيع عند مستويات أعلى.

لكن في المقابل ليست كل الأمور وردية حيث هناك من فقد الملايين بسبب هذه العملات عالية المخاطر حيث اشترى في القمة على أمل تحقيق قمم أخرى لكن حدث العكس.

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