الرئيس التنفيذي السابق لشركة Mt.Gox: لن تكون هناك عمليات بيع للبيتكوين قريبا

بعد الزخم السلبي المحيط بشركة Mt.Gox وتحرك عملات البيتكوين التي تفوق 40 ألف بيتكوين كانت المخاوف بشأن عمليات البيع كبيرة، حيث من شأن عرض هذه الكمية الكبيرة من البيتكوين للبيع أن تعصف بسعر البيتكوين وتجعله يتراجع أكثر.

مجرد حركة هذه المحفظة جعل سعر البيتكوين يتراجع يوم أمس ويثير المخاوف في نفوس المستثمرين والحاملين للبيتكوين.

لكن ووفقا لبيان رسمي صادر من الرئيس التنفيذي السابق لشركة Mt.Gox فإنه لن تكون هناك عمليات بيع مكثفة على الأقل في الوقت الحالي.

كما أوضح البيان أنه لم يتم إجراء أي دفع مباشر بالبيتكوين أو البيتكوين كاش إلى الدائنين من خلال منصات التداول المعتمدة.

كما لم يتم تنفيذ أي تبادل أو عمليات بيع للعملات المشفرة للسماح بسداد هذه المبالغ.

وفقا لبيان نشره صحفي العملات المشفرة الصيني “كولين وو”، من الواضح أن أمين إعادة التأهيل لا يزال يحتفظ بعملتي البيتكوين والبيتكوين كاش بأمان.

انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 4٪ بعد حدوث هذه التحركات الضخمة من محفظة Mt.Gox.

بعدها انتعشت عملة البيتكوين قليلا منذ ذلك الحين، ووصل سعر العملة الرقمية إلى 68000 دولار لتعود وتفقد هذا المستوى المهم وتتداول تحته.

يمكن القول أن “مارك كاربيليس” طمأن المتابعين بحذر لمحفظة Mt.Gox وبين موقفه من المضاربة، وأوضح أن التحويلات الأخيرة لعملة البيتكوين ليست بغرض البيع، إلا أنه من المهم أن تظل هذه العملات الرقمية آمنة وتحت سيطرة الإدارة بشكل كامل.

كما يمكن وصف تصريح “مارك” بأنه محاولة لتخقيق المخاوف المتعلقة بالتلاعب بالسوق.

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