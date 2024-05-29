صندوق ETF البيتكوين الخاص بشركة “BlackRock” يتجاوز نظيره الخاص بـ “Grayscale”

تغيرت معطيات سوق ETF البيتكوين.

بعد أن كانت شركة “Grayscale” مهيمنة على القطاع بأكبر صندوق ETF البيتكوين من حيث عدد عملات البيتكوين المدارة تمكنت شركة “BlackRock” من تجاوزها في هذا المقياس.

حيث وصل صندوق ETF البيتكوين الخاص بشركة “BlackRock” لما قيمته 20 مليار دولار ليصبح بذلك أكبر صندوق بيتكوين في العالم.

حيث تمكن هذا الصندوق من جمع ما يقرب من 20 مليار دولار من الأصول منذ إدراجه في الولايات المتحدة في بداية العام.

وفقا لبيانات “بلومبرغ”، احتفظ صندوق ETF البيتكوين بعملات رقمية بقيمة 19.68 مليار دولار اعتبار من يوم الثلاثاء، متجاوزا 19.65 مليار دولار التي يحتفظ بها صندوق Grayscale Bitcoin Trust.

تأثير صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين على السوق:

كان إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة “BlackRock” و”Fidelity” بمثابة علامة بارزة في سوق العملات المشفرة.

كانت صناديق الاستثمار المتداولة هذه من بين تسعة صناديق تم تقديمها في 11 يناير، وهو نفس اليوم الذي تحول فيه صندوق Grayscale الذي يبلغ عمره عقد من الزمن إلى صندوق استثمار متداول.

وقد جعل هذا التطور عملة البيتكوين في متناول المستثمرين، مما ساهم في وصول العملة المشفرة إلى مستويات قياسية بلغت 73,798 دولار بحلول مارس.

تحركات المستثمرين وتدفقات الأموال:

منذ إنشائها اجتذبت iShares Bitcoin Trust أكبر تدفق، بأصول تبلغ 16.5 مليار دولار.

في المقابل، سحب المستثمرون 17.7 مليار دولار من صندوق Grayscale خلال نفس الفترة.

ويُشار إلى ارتفاع الرسوم وفرص المراجحة كأسباب محتملة لهذه التدفقات الخارجة.

وفقًا لمصدر مطلع، تخطط Grayscale لإطلاق نسخة من صندوقها الرئيسي برسوم أقل، كما هو موضح في ملف تنظيمي تم تقديمه في مارس.

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على مضض على أول صناديق استثمار فورية للبيتكوين في الولايات المتحدة في يناير، بعد نقض المحكمة في دعوى قضائية رفعتها شركة Grayscale في عام 2023.

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