نشاط ملحوظ من طرف حيتان الكريبتو في الأشهر الماضية: التفاصيل هنا

من المعروف أن الحيتان وأسماك قرش الكريبتو تؤثر على السوق في اتجاه واحد، مما يؤدي إلى خسائر أو مكاسب بمجرد تحريك أصولها.

إن مراقبة أنشطة الحيتان في السوق يمكن أن تساعد المتداولين على الاستعداد للحركة المحتملة التالية في سعر الأصل.

كشف المحللون في منصة بيانات العملات المشفرة “Santiment” عن اتجاهات التجميع والبيع لحيتان وأسماك القرش لأهم الأصول الرقمية مثل البيتكوين (BTC)، والإيثريوم (ETH)، والتيثر (USDT)، والعملة الرقمية (USDC) خلال الأشهر الماضية.

وفقا للتقرير، فإن الحيتان (قيمة محافظهم تزيد قيمتها عن 100,000 دولار) والاستثناء الوحيد لقاعدة “Santiment” هم حيتان BTC وETH، اللتان تتمتعان بقيمة مالية سوقية كبيرة جدا.

وجد التحليل أن النسبة المئوية لعملة البيتكوين التي تحتفظ بها المحافظ التي تحتوي على 10 إلى 10000 بيتكوين قد انخفضت بنسبة 0.40٪ في الشهرين الماضيين.

وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي عملات البيتكوين التي تحتفظ بها نفس المجموعة من المشاركين في السوق بنسبة 0.21٪ خلال نفس الإطار الزمني.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت تحويلات البيتكوين التي تبلغ قيمتها 100,000 دولار وما فوق في الأشهر الثلاثة الماضية، وامتدت إلى بضعة أسابيع قبل أن يصل البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في منتصف مارس.

يمتد هذا الانخفاض أيضا إلى تحويلات البيتكوين اليومية بقيمة 1،000،000 دولار وما فوق.

وأشار المحللون إلى أن الانخفاض ليس سببا رئيسيا للقلق، لأن النظر إلى الأشهر الستة الماضية وعزل الحيازات الجماعية لمحافظ البيتكوين التي يتراوح عددها من 10 إلى 10000 بيتكوين يظهر أن نمط التراكم طويل المدى لهؤلاء المشاركين في السوق يتحرك لأعلى.

في الأسابيع الأخيرة، أدت الشائعات والموافقات الخاصة بصناديق تداول الايثيريوم الفورية (ETF) إلى دفع اتجاه جمع الإيثيريوم نحو الأعلى.

شهدت التحويلات اليومية لـ ETH التي تزيد قيمتها عن 10000 دولار ومليون دولار ارتفاع ملحوظ بعد أن أعطت الهيئة التنظيمية الأمريكية الضوء الأخضر لتداول صناديق الاستثمار المتداولة.

يتوقع محللو “Santiment” أن تستمر الايثيريوم في تحقيق مكاسب على البيتكوين بنسبة مئوية إذا استمرت المحافظ التي تحتوي على أكثر من 10000 ETH في التحرك شمالا في تراكمها.

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