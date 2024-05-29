بينانس تعلن عن المشروع الثاني المسمى "Lista" على منصة بينانس "Megadrop" أعلنت بينانس عن المشروع الثاني المسمى Lista (LISTA) والذي سُيطلق على منصة “Megadrop”. “Lista” هو بروتوكول تخزين سيولة وعملات مستقرة لامركزية. يمكن للمستخدمين بدء المشاركة في Megadrop اعتبارا من يوم غد 30-05-2024 الساعة 03:00 صباحا بتوقيت السعودية. ستقوم بينانس بإدراج Lista (LISTA) في 20-06-2024 الساعة 01:00 ظهرا بتوقيت السعودية وفتح التداول مع أزواج التداول: LISTA/BTC وLISTA/USDT وLISTA/BNB وLISTA/FDUSD وLISTA/TRY. بينما سيتم أخذ لقطات الشاشة ابتداء من 30-05-2024 الساعة 03:00 صباحا بتوقيت السعودية إلى غاية 20-06-2024 الساعة 02:59 صباحا بتوقيت السعودية يمكن المشاركة للحصول على عملات LISTA من خلال قفل عملات BNB في محفظة Earn على بينانس. لزيادة كمية العملات وأخذ كميات أكبر من العملة الجديدة LISTA يمكن قفل BNB والقيام ببضع مهام ويب 3 أخرى. توزيع المكافآت: يمكن للمستخدمين عرض مكافآت “Megadrop” الخاصة بهم في المحفظة الفورية بينانس. تفاصيل Lista: اسم العملة: Lista (LISTA)

Lista (LISTA) الحد الأقصى لعرض العملة: 1,000,000,000 LISTA

1,000,000,000 LISTA مكافآت Megadrop Token: ما نسبته 10% من الحد الأقصى لعرض العملة الرقمية LISTA.

ما نسبته 10% من الحد الأقصى لعرض العملة الرقمية LISTA. العرض الأولي المتداول: 230,000,000 LISTA (23% من الحد الأقصى لعرض العملة الرقمية).

230,000,000 LISTA (23% من الحد الأقصى لعرض العملة الرقمية). الحد الأقصى لكل مستخدم: 800,000 Lista كيفية البدء مع Binance Megadrop: قم بتسجيل الدخول إلى حساب بينانس الخاص بك. اشترك في منتجات BNB المقفلة و/أو أكمل جميع مهام الويب 3 المحددة عبر Megadrop على تطبيق بينانس لتجميع النقاط. تأكد من أن لديك محفظة الويب 3 على بينانس نشطة واحدة على الأقل. بعد إكمال جميع مهام الويب 3 المحددة، اضغط على زر [التحقق] في صفحة مشروع Megadrop قبل انتهاء فترة المهمة للحصول على مكافأة الويب 3. احصل على مكافآت Megadrop بناء على مجموع نقاطك. اقرأ أيضا: نشاط ملحوظ من طرف حيتان الكريبتو في الأشهر الماضية: التفاصيل هنا صندوق ETF البيتكوين الخاص بشركة “BlackRock” يتجاوز نظيره الخاص بـ “Grayscale”

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