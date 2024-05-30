تسجيل عملة PEPE لتراجع بنسبة تفوق 10% والبيتكوين يفقد مستوى 68 ألف دولار

تواصل أسعار العملات الرقمية نشاطها المفضل المتمثل في التذبذب العالي.

إذ وبعد تسجيل سعر البيتكوين لمستوى يفوق 70 ألف دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، لم تتمكن العملة من استعادة زخمها الصعودي وانخفضت إلى نحو 67,000 دولار يوم أمس واستمرت كذلك لغاية نشر هذا المقال.

شهدت العملات الرقمية البديلة تراجع أيضا، حيث خسرت SHIB وDOT وDOGE وPEPE وWIF نسبا كبيرة من قيمتها مقابل الدولار في 24 ساعة الأخيرة.

أدى الإعلان عن صندوق ETF الايثيريوم في الأسبوع الماضي إلى دفع العملة الرقمية المشفرة الأولى في رحلة تذبذب تضمنت ارتفاع كبير وتسجيل مستوى 72,000 دولار، ثم تراجعت إلى 66,400 دولار بعد بضعة أيام.

ومع ذلك، بعد الموافقة على هذه المنتجات المالية يوم الخميس، بدأت البيتكوين في استعادة بعض قوتها وأمضت عطلة نهاية الأسبوع عند حوالي 69,000 دولار.

كان يوم الاثنين واعد بشكل أكبر حيث دفع المضاربون على الارتفاع العملة إلى ذروة جديدة لعدة أيام بما يزيد قليلا عن 70,500 دولار.

لكن الاتجاه تغير بسرعة بعد ذلك، حيث انخفض سعر البيتكوين بسرعة إلى أقل من 67,500 دولار في غضون ساعات قليلة.

تبع ذلك محاولة ارتداد، لكن السيناريو تكرر مرة أخرى، حيث انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها خلال عدة أيام عند 67,200 دولار في وقت متأخر من الليلة الماضية.

ولم تتمكن العملة من التعويض وهي الآن أقل بكثير من 68,000 دولار.

انخفضت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 1.330 تريليون دولار، بينما ارتفعت هيمنتها على العملات البديلة بنسبة 0.5% في يوم واحد لتصل إلى 50.2% حسب منصة coingecko.

تراجع عملات PEPE وWIF:

قبل بضعة أيام، كانت PEPE وWIF من بين العملات الرقمية الأفضل أداء في فئة عملات الميم.

حيث واصلت PEPE الارتفاع وسجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، بينما اكتسبت WIF زخم كبير بارتفاع مكون من رقمين.

لكن الوضع تغير الآن، حيث انخفض سعر PEPE بنسبة 14% في يوم واحد، في حين تراجع سعر WIF بأكثر من 11%.

كما تراجعت عملات بديلة أخرى ذات قيمة سوقية كبيرة بنسب ما بين 2 إلى 10%.

فقدت عملة بينانس مستوى 600 دولار بعد انخفاض يومي بنسبة 1%، بينما تراجع سعر الايثيريوم بنسبة 2% ليصل سعر العملة إلى 3725 دولار.

شهدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة خسارة تزيد عن 60 مليار دولار بين عشية وضحاها وانخفضت إلى مايزيد قليلا عن 2.650 تريليون دولار حسب CoinGecko.

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